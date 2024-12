Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Flamengo

O torcedor do Flamengo viveu um ano de altos e baixos em 2024. A temporada contou com preparação fora do país, chegada de jogadores estrelados nos primeiros meses, turbulência com treinador, eliminação prematura, título e despedida de ídolo. Assim, o Lance! relembra com você como foram os 12 meses do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Com o técnico Tite, que chegou ao clube na reta final do ano anterior, o Flamengo fez a pré-temporada nos Estados Unidos. Foi em janeiro , aliás, que o clube carioca contou com as chegadas dos uruguaios De La Cruz e Matías Viña.

Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta nos Estados Unidos com o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em fevereiro , na disputa do Campeonato Carioca, o time rubro-negro nadou de braçadas. Afinal, em seis jogos, foram cinco vitórias e um empate, além de 13 gols marcados e apenas um sofrido.

continua após a publicidade

Março foi o primeiro mês conturbado em 2024. Logo nos primeiros dias, o time carioca perdeu Gerson, que precisou passar por uma cirurgia no rim esquerdo. Já na reta final, Gabigol foi punido por tentar fraudar exame de antidoping. No meio das turbulências, o Flamengo foi ao mercado e anunciou a contratação de Léo Ortiz, jogador fundamental na temporada.

Primeiro título do Flamengo no ano

Abril marcou a conquista rubro-negra do Campeonato Carioca. Após eliminar o Fluminense na semifinal, o time de Tite bateu o Nova Iguaçu na decisão. No entanto, o mês, que começou com o triunfo, terminou com derrota para o Bolívar na Libertadores e para o Botafogo no Brasileirão.

continua após a publicidade

As duas derrotas no final de abril resultou em um início de maio turbulento. Afinal, apesar das vitórias contra Amazonas (2x), Corinthians e Bolívar (no Maracanã), os torcedores começaram a ficar na bronca com Tite por conta das atuações da equipe.

Outro nome que deixou a torcida furiosa foi Gabigol. O até então camisa 10 da Gávea apareceu em uma foto com a camisa do Corinthians. O fato lhe ocasionou uma multa, além da perda da numeração (passou a vestir a 99).

Gabigol com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/X)

Goleada histórica diante de rival em junho

Junho ficou marcado por uma partida histórica. No Maracanã, o Flamengo venceu o Vasco por 6 a 1, com gols de Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa foi a maior vitória do rubro-negro diante do rival.

Jogadores do Flamengo comemoram jogando carteado durante goleada contra o Vasco (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

O mês ( julho ) seguinte também foi marcado por um feito histórico, mas desta vez fora de campo. Após décadas, o Flamengo deu um passo importante em busca da construção do seu estádio. No dia 31 daquele mês, na Prefeitura do Rio de Janeiro, o clube carioca arrematou o terreno do Gasômetro por R$ 138,2 milhões.

Agosto: início de um novo momento conturbado

Agosto foi, sem dúvida, um dos piores meses do Flamengo em 2024. Foi nele que o time chegou a perder nove jogadores por lesões, como Cebolinha e Viña. Neste cenário, o clube carioca precisou ir ao mercado, e anunciou as chegadas de Alex Sandro, Alcaraz e Michael.

Mais uma contusão, eliminação na Libertadores e adeus de Tite

Como se já não bastassem as perdas por contusões em agosto, o Flamengo perdeu mais um grande jogador em setembro : Pedro. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante treinamento pela Seleção e desfalcou o time até o fim da temporada.

O cenário não era bom dentro e fora das quatro linhas. No fim do mês, o time da Gávea foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol. Com a pressão, o técnico Tite foi demitido após 70 jogos (42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas).

Tite durante jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com Filipe Luís no comando técnico da equipe, o Flamengo teve um mês de outubro de restruturação, e conseguiu bons resultados. O principal triunfo foi a vitória por 1 a 0 contra o Corinthians no Maracanã, no dia 2, quando recebeu o time paulista pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com empate sem gols em São Paulo, o Rubro-Negro avançou à final.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Novembro: conquista da Copa do brasil

Novembro começou com a vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. No Maracanã, Gabigol, que recebeu novas oportunidades com Filipe Luís, balançou a rede duas vezes. Já no jogo de volta, em Belo Horizonte, o equatoriano Plata confirmou a conquista do título.

Jogadores do Flamengo com a taça da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Anúncio de Gabigol

Logo após a conquista do título, Gabriel Barbosa, ainda no gramado, anunciou que não ficaria no clube para o próximo ano. Além disso, fez criticas aos dirigentes do clube. Posteriormente, ele foi afastado dos jogos.

Dezembro: a despedida do ídolo

Com a reta final da temporada, a torcida do Flamengo se despediu de Gabigol em dezembro . O atacante entrou em campo contra o Vitória, em partida que contou com diversas ações do clube e dos torcedores.

Entrada de Gabigol em campo na partida do Flamengo contra o Vitória (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O último mês do ano também definiu questões importantes, como as eleições gerais e do Conselho Deliberativo. Para o próximo triênio, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, assumirá o clube. Já Ricardo Lomba ficará à frente do CoDe.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real