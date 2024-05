Flamengo tira camisa 10 de Gabigol e impõe mais uma punição

Gabigol vestia a 10 de Zico (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo chegou à conclusão de como proceder sobre Gabigol, que teve foto vazada utilizando uniforme do Corinthians. A partir de agora, o jogador não usará mais a camisa 10 rubro-negra e acabou multado pela diretoria.

Em comunicado oficial, o clube informou que a decisão foi tomada após reunião do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e outros integrantes da diretoria.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração - diz a nota oficial.

Ao Lance!, na noite de quinta-feira (16), a assessoria afirmou que a foto de Gabigol com a camisa do Corinthians não era verdadeira.

HISTÓRICO

No início de 2024, o Corinthians tentou a contratação de Gabigol, mas a negociação com o Flamengo não avançou. Um dos obstáculos foi a blindagem rubro-negra, que não tinha interesse em se desfazer do atleta.

Depois disso, o próprio Gabigol entrou em impasse com a diretoria do Flamengo. Isso porque as partes chegaram a avançar por um acordo de renovação contratual, mas recuaram. No momento, as tratativas estão paradas.

O vínculo do camisa 10 vale até dezembro deste ano e, a partir de junho, ele pode assinar pré-contrato e se transferir de forma gratuita para outra equipe em 2025.