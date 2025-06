Botafogo anuncia demissão de Renato Paiva

O Botafogo anunciou na madrugada desta segunda-feira (30) a saída o técnico Renato Paiva. A decisão da SAF comandada por John Textor aconteceu um dia após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Joaquín Correa, Arthur Cabral… quem substitui Igor Jesus no Botafogo?

Paiva foi anunciado pelo Botafogo no fim de fevereiro para o lugar de Artur Jorge após mais de dois meses no mercado. O trabalho de transição foi feito por Carlos Leiria, também demitido, e depois Cláudio Caçapa, agora auxiliar permanente.

A passagem do português no comando do Botafogo foi de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Ele deixa o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, e ocupando a sexta colocação no Brasileirão.

continua após a publicidade

- O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil - escreveu o clube.

Apesar da vitória histórica sobre o PSG no Mundial de Clubes, pelo placar de 1 a 0, pesou a péssima atuação sobre o Palmeiras. O Glorioso pouco atacou, teve postura majoritariamente defensiva e sofreu na prorrogação com gol de Paulinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Deixam a comissão técnica, além do treinador, os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o preparador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro.