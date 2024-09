Peñarol segura empate em casa e elimina Flamengo na Libertadores

Gerson divide uma jogada com o atleta do Peñarol na eliminação do Flamengo da Libertadores (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:00 • Montevidéu (URU)

O Peñarol segurou o empate com o Flamengo por 0 a 0 e avançou às semifinais da Libertadores, nesta quinta-feira (26), no Estádio Campeón del Siglo. Com isso, o Rubro-Negro está eliminado da competição., já que havia perdido para o time uruguaio por 1 a 0, na semana passada, no Maracanã.

O clube carioca segue sem balançar as redes contra os Carboneros no torneio continental em seis partidas disputadas. O Flamengo só marcou gols contra os uruguaios na Mercosul, em 1999. Agora, o Peñarol vai disputar uma vaga na decisão contra outro time carioca, o Botafogo, que eliminou o São Paulo nos pênalti nesta quarta, no Morumbis.

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Flamengo chegou com perigo no início da partida com Plata recebendo cruzamento e cabeceando para defesa de Aguerre. O Peñarol respondeu com Léo Fernández cobrando uma falta com veneno para intervenção de Rossi. O Rubro-Negro controlou a partida, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, e as substituições de Tite também não funcionaram. A equipe apostou em muitos cruzamentos de forma desorganizada e deu espaços para o Peñarol contra-atacar, mas os uruguaios também não souberam aproveitar os erros do time visitante.

O que vem por aí?

Com a eliminação, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (29). A equipe de Tite segue viva na Copa do Brasil, em que enfrenta o Corinthians na semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

Peñarol 0 x 0 Flamengo - Libertadores

Quartas de final (volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)

🥅 Gol:

🟨 Cartões amarelos: Plata e Léo Ortiz (FLA)

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Milans, Méndez, Rodríguez e Olivera; Garcia Graña, Darias (Ramírez) e Léo Fernández; Cabrera (Sequeira), Silvera (Batista) e Báez (Hernández).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Matheus Gonçalves), De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata (Gabigol) e Bruno Henrique.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

🚩 Assistentes: Juan Belatti e Gabriel Chade (Argentina)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Gonzalo Plata, do Flamengo, disputa bola com jogador do Peñarol (Foto: Dante Fernandez/AFP)