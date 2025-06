A derrota do Flamengo para o Bayern de Munique por 4 a 2, pelas oitavas do Mundial de Clubes, deu o que falar. Após o fim da partida, Renato Maurício Prado analisou o trabalho de Filipe Luís e apesar de se declarar fã do treinador, apontou algo que o técnico "precisa repensar".

- O Flamengo tem que jogar sempre com o DNA do Flamengo. Mas tem determinados momentos do jogo e determinados adversários que você precisa fazer algumas adaptações, isso é uma coisa que o Filipe Luis precisa rever. O jogo de hoje era para começar, talvez, mais cauteloso, se fechando lá atrás, dando a bola para o Bayern e, aos poucos, ir se soltando. Tentar sair jogando com a defesa como ele tentou hoje, como se estivesse jogando contra o Vasco, deu no que deu, uma pilha absoluta nos jogadores do Flamengo - disse RMP, em live no YouTube.

- Sou fã do Filipe Luis e não deixarei de ser por causa dessa derrota, mas ele precisa repensar essa história de que só vai jogar da maneira que sabe jogar. Nenhum técnico é tão ortodoxo assim. Acho que precisa ter maneiras alternativas de jogar sem abandonar o seu DNA, mas com soluções para adversários do tamanho do Bayern de Munique, por exemplo. Mas eu acho que a participação do Flamengo no Mundial, no todo, foi ótimo - completou.

Próximos passos do Flamengo

O Rubro-Negro agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.