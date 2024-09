Flamengo anuncia demissão de Tite

Tite, à beira do campo do duelo entre Grêmio e Flamengo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 07:40 • Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão de Tite. O técnico foi alvo de protestos da torcida e viu sua situação ficar praticamente insustentável após a eliminação na Libertadores, diante do Peñarol.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente."

Filipe Luís, atual técnico da categoria sub-20, comandará o time interinamente nos próximos jogos. Bicampeão da Libertadores com o Manto Sagrado, o ex-lateral estreará à frente dos profissionais na quarta-feira, 2 de outubro, enfrentando o Corinthians pela ida das semifinais da Copa do Brasil, também no Maracanã.

A relação entre Tite e a torcida já dava indícios de uma quebra de elo há semanas, com vaias ao final de partidas e ofensas ao técnico. No domingo (29), nem mesmo a vitória sobre o Athletico-PR, com gol de Gerson já no apagar das luzes, evitou que o Maracanã protestasse contra o ex-Seleção Brasileira.

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

Tite foi demitido pelo Flamengo nesta segunda-feira (Foto: Marco Miatelo/AGIF)