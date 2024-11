Gabigol anuncia que não renovará com o Flamengo - (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 10/11/2024 - 18:19 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 10/11/2024 - 19:35

Após o título da Copa do Brasil de 2024, Gabigol, atacante do Flamengo, confirmou que está de saída do clube. O camisa 99 detalhou que tentou negociar com a diretoria, mas as partes não chegaram a um acordo. Segundo o "Ge", ele vestirá as cores do Cruzeiro no próximo ano.

- Não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz. Essa é minha última final. Eu amo essa torcida, amo esse clube - disse o atacante.

Ainda no campo da Arena MRV, Gabigol fez duras críticas à diretoria do Flamengo. Segundo ele, os dirigentes indicaram um acordo de renovação, conversando, inclusive, com os seus pais. Posteriormente, recuaram.

O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já neste domingo (10), passou em branco e foi substituído no intervalo.

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência, principalmente para os pequenos rubro-negros, nos últimos anos de glórias do time carioca. Com mais de 300 jogos com a camisa rubro-negro, ele conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiro e duas Copas do Brasil, além de outros títulos.