É campeão! Flamengo espanta fantasma de 2023, vence Nova Iguaçu e conquista Campeonato Carioca

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo fez valer o favoritismo, venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 e conquistou o título do Campeonato Carioca, neste domingo (7). Bruno Henrique foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, o Rubro-Negro conquistou o estadual de forma consecutiva pela sétima vez em sua história, deixando o Vasco para trás. Além disso, o clube encerrou a marca negativa da temporada passada, onde não conquistou nenhum troféu.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



No primeiro tempo, o Nova Iguaçu começou melhor e tomando as ações da partida, mas o Flamengo teve as melhores chances. Pouco antes do intervalo, Cebolinha carimbou uma bola no travessão, enquanto Arrascaeta obrigou o goleiro Fabrício a fazer grande defesa.



Na segunda etapa, o Flamengo começou melhor e quase abriu o placar com Cebolinha, que recebeu uma bola pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou na trave. Aos 27 minutos, Bruno Henrique recebeu um cruzamento da esquerda e finalizou de primeira para marcar um golaço. E na sequência, Pedro aproveitou um escanteio no segundo pau, mas o chute ficou na trave.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Nesta quarta-feira (10), o Flamengo recebe o Palestino, pelo jogo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Carrossel da Baixada aguarda o início da Série D do Campeonato Brasileiro.