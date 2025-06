Eduardo Tironi aponta principal falha do Flamengo contra Bayern: ‘Insistiu no erro’

O Flamengo foi derrotado pelo Bayern de Munique, neste domingo (29), por 4 a 2 e está eliminado do Mundial de Clubes da Fifa. Após o fim da partida, o jornalista Eduardo Tironi, colunista do Lance!, opinou sobre o desempenho da equipe rubro-negra, acreditando que os alemães puxaram o freio de mão, mas, quando quiseram, garantiram o resultado.

Segundo ele, o Flamengo não deveria sair jogando contra o Bayern no início da partida e que essa atitude custou um placar desfavorável nos primeiros minutos.

— Sobre o Flamengo, discordo que jogou de igual para igual, encarou… O Bayern, quando quis, ganhou o jogo. Quando o jogo apertou um pouquinho mais, conseguiu fazer os gols. Foi ok, não foi humilhante, mas porque o Bayern não quis apertar mais. O Flamengo errou e insistiu no erro. Viu que não estava dando para sair jogando e insistiu. Tomou dois gols de cara. Encarou um time muito forte, poderia ter perdido de mais, o que fica um ar de que foi bom, mas achei um jogo de irregular para fraco do Flamengo — disse Tironi.

Próximos passos do Flamengo

Jogadores do Flamengo se reúnem após derrota para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Flamengo agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Rubro-Negro deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.

Quais são os times já classificados às quartas de final do Mundial?

O Mundial de Clubes já conheceu quatro dos oito classificados às quartas de final, que se inicia na sexta-feira (4). Até o momento, o único representante do Brasil é o Palmeiras, que venceu o duelo com o Botafogo nas oitavas. O Flamengo, por outro lado, foi eliminado pelo Bayern de Munique no domingo (29).

Os demais clubes classificados aplicaram uma goleada para chegar à fase atual. Enquanto o Chelsea derrotou o Benfica por 4 a 1 no tempo extra, o PSG venceu com tranquilidade o Inter Miami, de Messi, por 4 a 0 no tempo normal.

Ainda faltam quatro confrontos das oitavas de final a serem disputados. Nesta segunda, é a vez de Inter de Milão x Fluminense (16h) e Manchester City x Al-Hilal (22h). Para fechar, na terça-feira entram em campo Real Madrid x Juventus (16h) e Borussia Dortmund x Monterrey (22h).