O Bayern de Munique venceu o Flamengo por 4 a 2, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, em duelo que, na opinião do comentarista Craque Neto, "foi um atropelo e poderia ter sido de seis (gols)". Após a eliminação, o Flamengo volta ao Brasil e se prepara para a maratona de jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

- Que atropelo. Saiu de cabeça erguida? Era para ter sido seis (gols do Bayern)! A primeira fase é moleza. Essa história de que o Flamengo saiu de cabeça erguida, que foi legal a participação no Mundial... foi um massacre do Bayern - opinou Neto em vídeo nas redes sociais.

Flamengo dá adeus ao Mundial

A participação do Flamengo no Mundial de Clubes chegou ao fim neste domingo (29), com a derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final. Apesar da eliminação, o clube retorna ao Brasil com um importante bônus financeiro: R$ 152,6 milhões em premiações brutas, considerando os valores pagos pela Fifa.

