A eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, neste domingo (29), pelo Mundial de Clubes da FIFA, fez a TV Globo dobrar sua audiência e bater o recorde torneio até o momento no Rio de Janeiro. A derrota rubro-negra por 4 a 2 marcou 38 pontos de audiência, 16 pontos acima da média do campeonato.

Os números atingidos no jogo do Flamengo neste final de semana não eram ultrapassados desde 4 de novembro de 2023, quando a final da Libertadores foi disputada entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã.

Mais cedo, o outro duelo das oitavas de final do Mundial, entre Paris Saint-Germain e Inter Miami, marcou 20 pontos a menos. Mesmo com números inferiores ao jogo do Flamengo, o duelo internacional superou o recorde da faixa (13h01 às 14h53) aos domingos, que se mantinha desde dezembro de 2022.

Próximos passos do Flamengo

O Rubro-Negro agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.