Elenco do Flamengo recebe folgas após eliminação no Mundial de Clubes

MIAMI (EUA) — O Flamengo desembarca no Brasil na manhã desta terça-feira (1º) após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes diante do Bayern de Munique, da Alemanha. O horário previsto da chegada dos rubro-negros é 6h30 (de Brasília), e o elenco receberá quatro dias de folga.

➡️ Flamengo confirma lesão de Pulgar no quinto metatarso do pé direito

No total, os atletas repousarão por cinco dias. Afinal, no dia seguinte da eliminação para o Bayern, os jogadores foram liberados pela comissão técnica para tempo pessoal. Assim, a reapresentação está marcada para o próximo sábado (5), com treino às 9h30 (de Brasília), no CT Ninho do Urubu.

Próximo jogo do Flamengo

O próximo jogo do Flamengo será contra o São Paulo. A equipe carioca encara o Tricolor Paulista entre os dias 12 e 13 de julho, com o mando de campo da equipe carioca.

Flamengo x Bayern: como foi o jogo?

Diante de todas as surpresas proporcionadas pelos clubes brasileiros neste Mundial de Clubes, o Flamengo entrou em campo contra o Bayern de Munique, na tarde deste domingo, com a certeza de que era possível passar das oitavas de final contra um dos maiores times do mundo. Mas, desde o primeiro minuto, o Rubro-Negro exagerou nos erros e permitiu que o time alemão aproveitasse a superioridade técnica para construir o placar elástico de 4 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os gols do Bayern foram marcados por Pulgar (contra), Harry Kane (2x) e Goretzka. Já Gerson e Jorginho foram os responsáveis por balançar as redes a favor do Flamengo.

