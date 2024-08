Flamengo anuncia Carlos Alcaraz, reforço mais caro da história do clube

Carlos Alcaraz é o novo reforço do Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 11:35 • Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (28), a chegada do terceiro reforço rubro-negro na atual janela de transferências: o argentino Carlos Alcaraz, que se tornou a contratação mais cara da história do clube. O contrato do jogador é válido até o fim de 2028.

Formado nas categorias de base do Racing Club, da Argentina, o meia argentino chegou ao time principal aos 18 anos e foi o grande destaque do clube durante duas temporadas, no Campeonato Argentino. O protagonismo atraiu olhares de times europeus, e após cerca de cinco anos no país, foi vendido ao Southampton, da Inglaterra, por mais de 13 milhões de euros.

O clube carioca pagará 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões) por 80% dos direitos econômicos doe Carlos Alcaraz, enquanto Plata terá percentual menor adquirido, por 3,8 milhões de euros (R$ 23,4 milhões). Dessa forma, o pagamento do jogador será dividido em cinco parcelas, sendo uma delas por semestre.

O meia-atacante Victor Hugo foi envolvido na negociação. Ele foi emprestado ao Southampton e haverá duas opções de compra a serem avaliadas pelos ingleses: uma de 8 milhões de euros (R$ 49 milhões) por 80% dos direitos econômicos da joia e outra de 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões) por 60%.

Alcaraz foi o terceiro reforço do Flamengo para o segundo semestre: o clube já oficializou a contratação do atacante Michael, ex-Al-Hilal que estreou contra o RB Bragantino, e do lateral-esquerdo Alex Sandro, ex-Juventus - onde o defensor e o argentino atuaram juntos na temporada passada.