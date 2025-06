Pulgar deixa hotel do Flamengo nos EUA de muletas; veja imagens

Erick Pulgar deixou o hotel do Flamengo, nos Estados Unidos, de muletas. O volante chileno fraturou o quinto metatarso do pé direito na partida contr o Bayern de Munique. Confira as imagens exclusivas do Lance! abaixo.

Pulgar retorna ao Brasil junto da delegação do Flamengo. No Rio de Janeiro, o jogador será reavaliado e o Departamento Médico definirá os próximos passos do tratamento.

O lance em que Pulgar se lesionou, na partida entre Flamengo e Bayern, foi numa disputa com Harry Kane. Na ocasião, o volante chileno recebeu um cartão amarelo e saiu lesionado em seguida.

Confira a nota publicada pelo Flamengo:

"O meio-campista Erick Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira (30) e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão."

Veja as imagens de Erick Pulgar , do Flamengo, abaixo:

Pulgar deixando o hotel de muletas (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

