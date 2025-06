O Flamengo enfrenta o Bayern de Munique neste domingo, dia 29 de julho, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", utilizou o tarô para tentar antever o que vai acontecer na partida que promete ser uma das mais aguardadas do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— É um jogão, uma partida que pode ser histórica. Eu desejo muita sorte para o Mengão querido — disse o vidente, que também deu boas-vindas aos torcedores do Bayern.

Em seu jogo de cartas, três foram tiradas: uma para o Flamengo, uma para o Bayern e uma para o jogo como um todo.

— Carta do Flamengo: Naco. Ela representa o poder de criação, de inspiração. O Flamengo pode se inspirar nesse jogo, mas precisa não desperdiçar as oportunidades. Precisa ser preciso, objetivo, construir e finalizar com sucesso — afirmou.

continua após a publicidade

➡️Jornalista crava derrota de clube brasileiro no Mundial de Clubes

Apesar do bom presságio, ele também fez um alerta:

— A carta 4 fala sobre instabilidade emocional. O Flamengo precisa estar ligado no jogo, manter o controle e não deixar a emoção atrapalhar.

Já para o Bayern, a carta principal revelada foi a Lua.

— O Bayern pode até começar bem, mas precisa controlar a velocidade, não se empolgar demais. A carta fala de jogadas não muito bem elaboradas e riscos de dispersão — explicou.

Em seguida, a leitura trouxe uma carta favorável ao time alemão:

— A carta Rei de Ouros representa um elenco valioso e a capacidade de reverter cenários. O Bayern pode dificultar a vida do Flamengo por conta da qualidade do elenco. Pode haver boas mudanças ao longo da partida.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A carta tirada para o jogo como um todo foi o Eremita. De acordo com o vidente, isso representa um duelo equilibrado e que exigirá concentração das duas equipes.

— É um jogo que pede frieza. Quem estiver mais equilibrado leva vantagem. A carta está com o lado do Rei de Ouros, então o Bayern pode crescer no jogo. Mas o Flamengo tem chances claras se souber aproveitar suas oportunidades — destacou.

Ao fim da leitura, a previsão final foi de leve vantagem rubro-negra:

— Apesar do equilíbrio nas energias, vejo as cartas do Flamengo um pouco melhores. É preciso ter firmeza, domínio e usar a qualidade do elenco. É uma oportunidade que o Flamengo pode aproveitar, mas sem margem para erros.

E você, torcedor? Concorda com a previsão? Flamengo e Bayern entram em campo neste domingo (29), valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.