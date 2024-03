Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Léo Ortiz

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 15:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação de Léo Ortiz, ex-zagueiro do Red Bull Bragantino. O jogador, que é o terceiro reforço da equipe comandada pro Tite para a temporada, assinou vínculo válido até dezembro de 2028.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Contratado por 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões), Ortiz realizou exames médicos nesta manhã e já está à disposição da comissão técnica para as atividades desta tarde, no Ninho do Urubu.

Para anunciar o reforço, o Flamengo promoveu um quiz nas redes sociais com perguntas sobre Angelim e Rondinelli, ex-defensores e ídolos históricos do clube. Na sequência, em uma nova publicação, realizou alguns questionamentos aos torcedores a respeito da nova contratação do Mais Querido.

APRESENTAÇÃO INFORMAL

Apesar de ser anunciado oficialmente apenas nesta quarta-feira (6), Léo Ortiz já deu suas primeiras declarações como jogador do Flamengo. Após desembarcar no Rio de Janeiro na tarde de ontem, o zagueiro celebrou o acerto com a equipe carioca, exaltou a torcida e projetou seus primeiros passos no clube.

- Foi uma negociação que demorou algum tempo, agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. A torcida, durante esses meses, foi um fator principal para que eu pudesse vir. Só dizer que estou muito feliz e ansioso para começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado - comentou Léo Ortiz.

O atleta também comentou sobre o papel de Tite nas negociações. A dupla trabalhou junta na Seleção Brasileira, em 2021.

- É um cara que eu pude conhecer na seleção. Ele foi um fator muito primordial para que eu viesse também. Estou ansioso para trabalhar com ele e com os companheiros - finalizou.

Léo Ortiz é o terceiro reforço do Flamengo para 2024 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)