Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 17:58 • São Paulo (SP)

O Flamengo aplicou a maior goleada da história sobre o Vasco ao fazer 6 a 1 no rival pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo aconteceu na tarde deste domingo (2), no Estádio do Maracanã. O Cruz-Maltino chegou a abrir o marcador com Vegetti, mas foi surpreendido pelo rival que virou rapidamente ainda no primeiro tempo. Pelo Rubro-Negro, marcaram Everton, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Com a vitória, o Flamengo foi a 14 pontos, enquanto o Vasco, com seis, está perto da zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 6 FLAMENGO

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de junho de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro;

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado;

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Guilherme Dias Camilo;

🖥️ VAR: Rafael Traci.

VASCO (Técnico: Álvaro Pacheco)

Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Puma Rodriguez; Sforza, Galdames e Payet; Lucas Piton, Vegetti e Rayan.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabricio Bruno, David Luiz e Viña; Allan e De La Cruz; Gerson, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro.