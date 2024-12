Flamengo convoca conselheiros para primeira votação em 2025; veja a pauta

Ricardo Lomba, novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, convocou os conselheiros do clube para a primeira reunião de 2025. No dia 7 de janeiro, os rubro-negros tomarão decisões sobre três patrocínios: Texaco, ABC da Construção e In Drive. As empresas, aliás, já são parceiras do clube.

As três ofertas foram recebidas pela gestão de Rodolfo Landim, que vai até o final de dezembro deste ano. Além de envolver o futebol, as ofertas abrangem os juniores, o futebol feminino e o basquete rubro-negro. Os valores, até o momento, não foram divulgados.

Confira a pauta da reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo

ABC da Construção: short (parte traseira das duas pernas) no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional; In Drive: microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino; Texaco: número das camisas do time masculino e "escudeto" nas camisas de treino e aquecimento do time masculino e sub-20.

Relembre como foi a votação para presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo (CoDe) do Flamengo no dia 16 deste mês, em votação na Gávea, sede social do clube carioca. Vice-presidente de Eduardo Bandeira de Mello em 2018, Lomba tem o apoio de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que será o mandatário do Rubro-Negro no próximo triênio.

Ricardo Lomba após o resultado da votação do Conselho Deliberativo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ricardo Lomba (vice Sílvio Bastos) recebeu 943 votos, enquanto Álvaro Ferreira, apoiador de Rodolfo Landim (atual presidente do clube), teve 171 votos, além de dois votos nulos e dois em branco. Ao todo foram 1.121 votantes. Ferreira, aliás, tinha como vice Rodrigo Gama, filho de Júnior, ex-jogador do Flamengo.

— Fico feliz demais com o resultado, muito emocionado. Estou ciente da responsabilidade que é presidir o Conselho Deliberativo de um clube tão grande como é o Flamengo. A votação mostra que diferentes correntes políticas do Flamengo estavam apoiando a minha candidatura, isso me dá tranquilidade porque eu tenho certeza que tenho respaldo dos que me elegeram e mostra um caminho tranquilo para aprovarmos matéria neste conselho - disse o dirigente após a divulgação do resultado.