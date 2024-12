O empate com o Vitória por 2 a 2, na tarde deste domingo (8), marcou a despedida de Gabigol do Flamengo. O camisa 99, que foi titular na partida, viveu um dia de fortes emoções, desde a sua chegada ao Maracanã até o último momento ao lado dos rubro-negros. O Lance! mostra para você como foi o adeus do ídolo rubro-negro.

Homenagens dos torcedores

Desde o início da tarde, quando os portões do Maracanã abriram, torcedores chegavam ao estádio comovidos pela despedida. Muitos deles vestiam as camisas com o nome e a numeração do ídolo. Crianças levavam cartazes, e até mesmo os mais velhos arrumaram um jeito de homenagear aquele que ajudou o clube a conquistar grandes taças.

Torcedores do Flamengo fazendo a comemoração de Gabigol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Chegada de Gabigol ao Maracanã

Diferentemente do que aconteceu nos últimos seis anos, Gabigol não foi o último a deixar o ônibus da delegação na chegada ao local da partida. Concentrado, com fone de ouvido, o atacante recebeu aplausos e gritos dos torcedores.

Gabigol na chegada ao Maracanã com a delegação do Flamengo para jogo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Homenagens no gramado

Na entrada do Flamengo para o aquecimento, Gabigol posou para fotos ao lado das taças que conquistou com a camisa do time carioca. Ele teve a companhia de seus familiares. Valdemir Silva, pai do atacante, não conteve a emoção e foi consolado pelo filho.

Além disso, o camisa 99 recebeu uma placa das mãos dos dirigentes Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Gabigol não fez questão de tirar fotos com os membros da diretoria, e apontou a lembrança aos torcedores. Aliás, durante a foto de Gabigol com as taças, torcedores xingaram o presidente do clube.

Gabigol com as taças que conquistou no Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Mosaico da torcida

A torcida do Flamengo preparou um mosaico especial para a partida. Os rubro-negros levantaram os cartazes, que formaram a imagem do atacante comemorando gol. Além disso, um mosaico 3D contava com uma arte com diversos registros do jogador.

Mosaico da torcida do Flamengo para Gabigol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na hora do time titular posar para foto antes de a bola rolar, Gerson, capitão do Flamengo, chamou todos os jogadores do elenco para registrar o momento ao lado do Gabriel.

Atuação de Gabigol

Para fechar a sua passagem pelo Flamengo com chave de ouro, Gabigol marcou na partida contra o Vitória. O gol do camisa 99 foi aos 14 minutos do segundo tempo, após receber grande assistência de Erick Pulgar. No total, o atacante finalizou quatro vezes e teve 25 ações com a bola.

Substituição

Gabigol deixou a partida aos 35', quando saiu para a entrada de Charly Alcaraz. O atacante foi ovacionado pelos torcedores, e recebeu o carinho dos companheiros. Ao chegar no banco de reservas, ele repetiu a marcante comemoração com Bruno Henrique.

Volta olímpica no Maracanã

Gabriel se despediu do Maracanã com uma volta olímpica no gramado. O jogador fez questão de agradecer o carinho dos torcedores, que em sua grande maioria só deixou o estádio após a saída do atleta.

Gabigol deixa o estádio com gritos dos torcedores

Após seus familiares receberem carinho dos rubro-negros, Gabigol deixou o Maracanã sendo exaltado pelos torcedores. Seguranças do Flamengo precisaram fazer uma barreira para o carro do jogador passar.

Números de Gabigol com a camisa do Flamengo

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 308 jogos disputados e 161 gols marcados.