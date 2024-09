Saiba mais sobre a lesão que tirou Pedro, do Flamengo, do restante da temporada

Pedro em ação pelo Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Em um dos treinos pela Seleção Brasileira, o centroavante do Flamengo, Pedro, fez um movimento sozinho que “travou” o joelho e gerou lesão. O atleta caiu no chão, e, assim, teve que abandonar o local. Após a realização de exames, foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, contusão que o deixa de fora pelo resto da temporada.

Segundo a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte com 20 anos de atuação no futebol e pós-graduada em Fisioterapia Traumato-ortopédica, em casos como esse, o joelho afetado é o de apoio, mas nem sempre é o que ocorre, principalmente se a lesão for resultado de um trauma.

- Quando o atleta sai do clube e vai para a seleção, há mudanças na rotina de treinos, na carga, na qualidade dos adversários e na competitividade. É importante avaliarmos as questões individuais, se existe alguma descompensação mecano funcional como, por exemplo, a dorsiflexão de tornozelo; se há rigidez, disfunção dos movimentos, baixa força de adutores do quadril, desequilíbrios musculares entre os flexores e extensores do joelho e se há instabilidades de tronco. Além disso, pensamos também em demais parâmetros que envolvem a saúde do atleta como sono, alimentação e saúde mental - aponta a médica.

Para o fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE Brasil - Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, Gustavo Filoco de Rezende, a lesão do ligamento cruzado anterior é uma ruptura ligamentar ocasionada comumente após uma entorse de joelho. Esse tipo de contusão é mais frequente em esportes que envolvem mudanças de direção, giros e saltos. Normalmente, ocorre quando o corpo roda com o pé que está fixo ao chão, como no futebol, basquete e esqui.

- Embora não seja a lesão mais comum no futebol, é uma condição que causa grande impacto na vida dos jogadores, clubes e agremiações esportivas, visto a necessidade de muito tempo de recuperação para o retorno da prática esportiva - explica Gustavo.

Em 2018, o centroavante passou por essa mesma lesão, mas no joelho direito, com extensão até o menisco. Foram sete meses e três semanas até seu retorno aos gramados. No caso de agora, Pedro optou por repetir o médico responsável por sua operação, que será realizada na sexta-feira (13).

- O tratamento geralmente se inicia pela cirurgia, para reconstrução do ligamento com enxerto de tendão. Após o procedimento, vamos para a fisioterapia com ênfase no controle de dor e edema, ganho de mobilidade articular, treino de marcha, força muscular e controle sensório motor que envolve condições neurais e coordenativas - detalha o fisioterapeuta.

- Depois que ocorre a lesão, é importante iniciar os trabalhos de forma precoce, tentando preservar ao máximo a extensão e a flexão do joelho para o procedimento cirúrgico, visando uma melhor resposta pós-operatória. O processo segue etapas de analgesia e passa por trabalhos para manter a amplitude do movimento. Depois, evolui-se para a resistência de força, até chegar no mínimo de assimetria entre os membros. Durante a reabilitação, é importante realizar testes e avaliações para acompanhar a evolução e garantir uma boa reabilitação até o pleno retorno aos jogos - explica a Dra. Flávia Magalhães.

Apesar de já estar confirmado que Pedro não retorna aos campos em 2024, ainda é incerto quanto tempo ele ficará fora. A duração média para a recuperação da LCA costuma variar entre 6 a 10 meses, dependendo da resposta ao tratamento. Entretanto, Gustavo Filoco de Rezende diz ser necessário ter cautela, pois uma volta precoce pode acabar comprometendo a segurança e saúde do jogador:

- Apesar de atletas se recuperarem rapidamente no quesito força, sendo que, na teoria, poderiam voltar a competir mais rápido, sabemos que há uma alta exigência de treinos e competições, além de que as capacidades devem estar excelentes. Por isso, será necessário que o jogador realize movimentos específicos de sua posição no processo de reabilitação, para que haja uma adaptação à demanda que será imposta em seu retorno - conclui.

Pedro será ausência por lesão até o fim da temporada no Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)