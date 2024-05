Flamengo: suposta foto de Gabigol com camisa do Corinthians vaza nas redes

Suposta foto de Gabigol com camisa do Corinthians vaza nas redes sociais (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 21:26 • São Paulo (SP) • Atualizada em 16/05/2024 - 22:44

Uma suposta foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a pessoa que tirou a foto afirma que a imagem foi capturada nesta quinta-feira (16). A situação causou revolta em torcedores do Flamengo.

A foto foi divulgada pelo jornalista Luis Fabiani nas redes sociais, na noite desta quinta. Na última quarta, Gabigol esteve no Maracanã e entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo, contra o Bolívar-BOL, pela Libertadores, por 4 a 0.

No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians em uma possível negociação com o clube. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta.

A foto vazada nas redes sociais, divulgada pelo jornalista Luis Fabiani (Foto: Reprodução)