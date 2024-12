Mercado da bola: Boca Juniors tem interesse em Léo Pereira, do Flamengo

O Flamengo pode perder um dos seus principais jogadores do elenco para 2025. Afinal, o Boca Juniors, da Argentina, demonstrou interesse pela contratação do zagueiro Léo Pereira, titular da equipe brasileira na conquista da Copa do Brasil desta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Segundo o jornalista Leandro Aguilera, da "TyC Sports", o nome do jogador está em uma lista de reforços de Fernando Gago, técnico do clube argentino, entregue à diretoria. O treinador tem grande admiração pelo futebol de Léo, e relatou o seu desejo de contar com ele.

Até o momento, o Boca não formulou nenhuma proposta ao Flamengo. O Lance! apurou que o Rubro-Negro priorizará, neste primeiro momento, a permanência de jogadores importantes do elenco, como Léo Pereira. A ideia é manter a estrutura e, em paralelo, reforçar o plantel visando as principais competições do próximo ano, como o Mundial de Clubes 2025.

continua após a publicidade

Léo Pereira em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

José Boto, diretor de futebol do Flamengo na gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, chegará ao Brasil no dia 28 de dezembro. Mas, mesmo antes de assumir a pasta, o português já está em contato com o técnico Filipe Luís para tratar de temas importantes, como negociações e planejamento para a próxima temporada.