Gabigol é suspenso por dois anos após julgamento sobre fraude em exame antidoping

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 16:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio a polêmica sobre renovação de contrato com o Flamengo, Gabigol está suspenso do futebol pelos próximos dois anos, segundo o "ge". O atleta foi julgado por uma tentativa de fraude em exame de doping.

Em uma decisão apertada, o atacante foi punido com cinco votos a quatro em favor da punição definida pela Justiça Desportiva Antidopagem. No entanto, o veredito cabe recurso da defesa do atleta, embora essas questões geralmente levem meses para que se tenha uma definição.

Gabigol foi acusado por infringir o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". A punição mínima é de dois anos e máxima de quatro anos.

O julgamento começou na última quarta-feira (20) e encerrou somente nesta segunda-feira (25) de maneira remota. Além do atleta, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do Flamengo, participou da sessão em defesa do camisa 10.