‘Robozinho’ voltou: Flamengo anuncia retorno de Michael

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou o retorno do atacante Michael, que estava no Al-Hilal. O jogador assinou contrato nesta quinta-feira (22) e tem acordo com o Rubro-Negro até dezembro de 2028.

O anúncio foi feito no perfil oficial do Flamengo no X (antigo Twitter), em ação com o Mercado Livre, com uma imagem de um robô dentro de uma caixa de entrega da empresa de comércio eletrônico. Logo depois, o Rubro-Negro publicou o vídeo de boas-vindas de Michael.

Para retornar ao Flamengo, Michael rescindiu antecipadamente com o Al-Hilal e já havia se despedido do clube árabe. A saída do atacante era de comum acordo, graças ao interesse do clube de Jorge Jesus em abrir vaga para estrangeiros e, assim, regularizar Neymar.

O "robozinho" volta para o Flamengo após ser um dos destaques do Al-Hilal na conquista da Supercopa da Arábia Saudita. No clube carioca, Michael teve sua melhor temporada da carreira, na temporada de 2021, ao marcar 19 gols em 62 partidas com a camisa rubro-negra.