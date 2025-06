‘Despacha Filipe Luís’ e ‘Kane afunda Flamengo’: veja repercussão internacional do Mundial

A participação do Flamengo no Mundial de Clubes chegou ao fim. Após a derrota para o Bayern de Munique, por 4 a 2, neste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), o Rubro-negro seguiu no radar da imprensa internacional. Confira a reação de alguns veículos estrangeiros sobre a eliminação carioca:

Na Inglaterra, o "The Guardian" iniciou a análise da derrota rubro-negra com o prisma brasileiro deste Mundial de Clubes. Apesar da boa campanha das equipes na fase de grupos, o veículo enfatiza ambas as eliminações dos times do Rio de Janeiro em 24 horas. Além disso, a barulhenta despedida da Nação foi destacada, por conta da bela festa promovida pela torcida no estádio.

Na chamada, o jornal escolheu enaltecer o artilheiro inglês e autor de dois gols na vitória bávara. "Harry Kane derrota o Flamengo e garante vaga do Bayern de Munique contra o PSG no Mundial de Clubes", em tradução livre. O camisa 9 alcançou o terceiro tento, o que o põe como um dos principais goleadores do torneio.

"Martelo de Kane esmaga resistência do Flamengo e Bayern buscará as semifinais contra o PSG". Foi assim que o "Sport", da Catalunha, resumiu a partida entre Flamengo e Bayern. Como o "The Guardian", o destaque da nota caiu nos pés de Kane, justificado pela primeira grande atuação do craque no Mundial. Sobre a atuação do time de Filipe Luís, o jornal elogiou o enfrentamento rubro-negro, mas ressaltou o hábito da equipe alemã de impor seu estilo de jogo impositivo desde o apito inicial.

O "As", também da Espanha, destacou que Kane "demitiu" Filipe Luís. No subtítulo, o veículo escreveu: "Dois gols do atacante e graves erros da defesa acabaram com um Flamengo que foi capaz de fazer o time alemão suar".

E na terra do Bayern? ⚫🔴🟡

Na mídia local, o alemão "Bild" voltou a mencionar Kane como o principal responsável por adiar o adeus a Thomas Müller com a camisa vermelha. No corpo do texto, também há menção ao calor de 32 graus em Miami durante os 90 minutos, e como o Flamengo teria se aproveitado disso em certo momento da segunda etapa.

O Flamengo está eliminado da competição com a derrota. O Bayern avança às quartas de final e enfrentará o PSG no próximo sábado (5).

