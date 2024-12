Ricardo Lomba é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo (CoDe) do Flamengo na noite desta segunda-feira (16), em votação na Gávea, sede social do clube carioca. Vice-presidente de Eduardo Bandeira de Mello em 2018, Lomba tem o apoio de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que será o mandatário do Rubro-Negro no próximo triênio.

Ricardo Lomba (vice Sílvio Bastos) recebeu 943 votos, enquanto Álvaro Ferreira, apoiador de Rodolfo Landim (atual presidente do clube), teve 171 votos, além de dois votos nulos e dois em branco. Ao todo foram 1.121 votantes. Ferreira, aliás, tinha como vice Rodrigo Gama, filho de Júnior, ex-jogador do Flamengo.

Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Conheça Ricardo Lomba

Funcionário da Receita Federal, Ricardo Lomba, de 56 anos, é um nome antigo na política do Flamengo. Ele se candidatou a presidência do Rubro-Negro em 2018.

Qual a função do Conselho Deliberativo do Flamengo?

Entre diversas funções, o Conselho Deliberativo do Flamengo é responsável por realizar o orçamento aprovado e promover votações, como de contratos de patrocínios e uniformes do futebol, por exemplo.