Erick Pulgar se manifesta sobre boatos de deixar o Flamengo

Erick Pulgar, jogador do Flamengo, foi às redes sociais para desmentir uma possível saída do Rubro-Negro. Em tom de desabafo, ele negou que esteja conversando com outros clubes e que não está passando por nenhum drama familiar.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

- Boa tarde a todos, queria esclarecer algumas coisas que vi na imprensa. Depois de uma temporada dura com o meu clube, estou desfrutando de dias de férias no Chile antes de voltar ao Brasil. Não estamos falando com nenhum clube chileno, não está nos meus planos voltar a jogar no Chile por agora. E tão pouco estou com algum drama familiar ou algo parecido. Por sorte todos em minha família e amigos estão muito bem - iniciou Pulgar.

- Por isso, gostaria de pedir que não inventam coisas, que não deem como certas coisas falsas. Fazem dano a pessoas, desinformam e confundem. Obrigado, que tenham um lindo final de ano - completou.

continua após a publicidade

Recentemente, o jornalista Venê Casagrande disse que o jogador chileno de 30 anos não estaria feliz no Brasil por questões pessoais. Assim, a tendência seria que ele fosse negociado para o futebol internacional. A partir de julho, Pulgar estará livre para assinar um pré-contrato.

Erick Pulgar durante jogo pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Erick Pulgar, do Flamengo, será testemunha em caso de lavagem de dinheiro

Erick Pulgar será testemunha no caso envolvendo Tamara Harrouche Garcia, filha do bicheiro Maninho e ex-esposa do contraventor Bernardo Bello, por lavagem de dinheiro e ocultação de bens referentes à 'Casa de Vidro', na Barra da Tijuca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O imóvel era alugado pelo volante chileno, que realizava o pagamento mensal de R$ 70 mil em dinheiro vivo diretamente à própria Tamara, embora o contrato de locação ordenasse a quitação por meio de transferências bancárias. Pulgar, no entanto, não é investigado pelo Ministério Público.