Gabigol marca duas vezes no jogo de ida da final da Copa do Brasil e supera Ronaldo

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 17:09 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 03/11/2024 - 18:44

Gabigol se mostrou mais uma vez decisivo com a camisa do Flamengo. Ao marcar duas vezes na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (3), no Maracanã, o jogador chegou a 16 gols em finais pelo Rubro-Negro, e 17 na carreira. Com isso, o atacante supera Ronaldo Fenômeno como o sétimo jogador com mais gols em finais na história do futebol.

Depois de um erro de posicionamento, Gabigol levou uma bronca de Filipe Luís na hora que ele passava instruções. A jogada se desenrolou até chegar em Léo Ortiz, que lançou o camisa 99 nas costas da defesa. O atacante entrou cara a cara com Everson, deslocou o goleiro e marcou o gol, confirmado posteriormente pelo VAR. Aos 29 minutos da segunda etapa, Gabigol chutou da entrada da área pela esquerda para fazer o segundo gol dele na partida.

Gabigol e Filipe Luís comemoram gol após discutirem em campo na final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Gabigol em finais pelo Flamengo

⚽ 2x River Plate na Libertadores

⚽ 1x Athletico-PR na Supercopa

⚽ 1x Del Valle na Recopa

⚽ 1x Palmeiras na Supercopa

⚽ 3x Fluminense no Carioca

⚽ 1x Palmeiras na Libertadores

⚽ 1x Atlético-MG na Supercopa

⚽ 1x Fluminense no Carioca

⚽ 1x Athletico-PR na Libertadores

⚽ 2x Palmeiras na Supercopa

⚽ 2x Atlético-MG na Copa do Brasil

