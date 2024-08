Flamengo anuncia contratação de Alex Sandro

Alex Sandro é anunciado pelo Flamengo (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira (26), a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro, de 33 anos. O defensor estava sem clube após encerrar sua trajetória na Juventus, e chega à Gávea em transferência sem custos.

O contrato entre as partes terá duração de dois anos e meio, expirando ao final de dezembro de 2026. Estima-se que o salário do jogador superará a casa de R$ 1 milhão.

Alex surgiu para o futebol nas categorias de base do Athletico-PR, ainda na década de 2000. Após empréstimo ao futebol uruguaio, retornou ao Brasil e se destacou pelo Santos, fazendo parte do time campeão da Libertadores de 2011.

A boa passagem na Baixada Santista chamou a atenção da Europa, e o Porto venceu a corrida por sua contratação. Foram quatro anos vestindo a camisa do Dragão, antes de acertar com a Juventus em 2015.

Pela Velha Senhora, o lateral construiu uma trajetória de nove anos, com 12 títulos, incluindo cinco conquistas do Campeonato Italiano, e 327 partidas, com 16 gols e 32 assistências no período. Ao final de 2023-24, encerrou sua passagem em Turim marcando diante do Monza, pela Serie A. Desde então, tem mantido a forma física nas instalações do Portimonense, de Portugal.

