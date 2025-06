Web reage a nocaute sofrido por Charles do Bronx no UFC 317: ‘Cruel’

Ilia Topuria venceu Charles do Bronx por nocaute no primeiro round e conquistou o cinturão do peso leve, no UFC 317, neste domingo (29), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Após o combate, os internautas lamentaram a derrota do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Ilia Topuria nocauteia Charles do Bronx e se torna duplo campeão do UFC

Com a derrota, Charles do Bronx desperdiçou a oportunidade de reconquistar o cinturão dos leves. O brasileiro havia perdido o título da divisão para Islam Makachev, em 2022. Por outro lado, Ilia Topuria entrou no seleto grupo de duplos campeões do Ultimate. O georgiano já conquistou os penas e agora está no todo da categoria até 70 kg.

Veja as principais reações da web

Como foi a luta?

No soar do gongo, ambos os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta. Ilia venceu do Bronx por nocaute.

continua após a publicidade

➡️Brutal! Gregory Robocop nocauteia Jack Hermansson no UFC 317; veja vídeo

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte