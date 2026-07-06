Filipe Luís fala pela primeira vez após ser anunciado pelo Monaco: 'Sonho realizado'
Treinador foi apresentado nesta segunda-feira
O técnico Filipe Luís falou pela primeira vez como treinador do Monaco após ser anunciado oficialmente pelo clube francês nesta segunda-feira (6). Em vídeo divulgado pelo "OneFootball", o brasileiro demonstrou entusiasmo com o novo desafio, classificou a oportunidade como a realização de um sonho e afirmou que está ansioso para iniciar o trabalho à frente do elenco.
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Livre no mercado desde sua saída do Flamengo, Filipe Luís assinou contrato com o Monaco até junho de 2028. Este será o primeiro trabalho do treinador fora do Brasil desde o início da carreira à beira do campo. Veja abaixo:
– Primeiro de tudo, estou muito feliz por estar aqui. É como se um sonho tivesse sido realizado. Estou ansioso para treinar os jogadores, ver o meu time jogando do jeito que eu quero em campo e vencer os jogos. É isso que estou esperando – afirmou.
Na sequência, o treinador explicou que a decisão de aceitar a proposta foi influenciada pelo projeto apresentado pela diretoria do Monaco. Segundo Filipe Luís, o interesse demonstrado pelo clube durante as conversas foi determinante para o acerto.
– Foi uma decisão fácil vir para cá. Acho que o projeto do clube, o apoio que me deram e a forma como o Monaco realmente me quis fizeram a diferença. Eles foram até a minha casa, apresentaram o projeto e também mostraram o grupo de jogadores e a nova equipe que estamos construindo juntos. Isso me deu a certeza de que eu precisava estar aqui – disse.
Projeto e tradição pesaram na escolha de Filipe Luís
Além de destacar o planejamento esportivo, Filipe Luís também ressaltou a história do Monaco e a responsabilidade de comandar um clube tradicional do futebol francês.
– É um clube que tem muita história. São oito títulos da liga, cinco copas e uma final de Champions League. Conhecemos a história do Monaco e a responsabilidade que temos de ajudar o clube a alcançar seus objetivos em todas as temporadas – declarou.
Filipe Luís assume o lugar do belga Sébastien Pocognoli, que deixou o comando da equipe ao fim da temporada passada. Em 2025/26, o Monaco terminou o Campeonato Francês na sétima colocação e garantiu vaga na fase classificatória da Conference League.
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