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Filipe Luís fala pela primeira vez após ser anunciado pelo Monaco: 'Sonho realizado'

Treinador foi apresentado nesta segunda-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 14:09
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Filipe Luís Flamengo Internacional
Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O técnico Filipe Luís falou pela primeira vez como treinador do Monaco após ser anunciado oficialmente pelo clube francês nesta segunda-feira (6). Em vídeo divulgado pelo "OneFootball", o brasileiro demonstrou entusiasmo com o novo desafio, classificou a oportunidade como a realização de um sonho e afirmou que está ansioso para iniciar o trabalho à frente do elenco.

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    Livre no mercado desde sua saída do Flamengo, Filipe Luís assinou contrato com o Monaco até junho de 2028. Este será o primeiro trabalho do treinador fora do Brasil desde o início da carreira à beira do campo. Veja abaixo:

    – Primeiro de tudo, estou muito feliz por estar aqui. É como se um sonho tivesse sido realizado. Estou ansioso para treinar os jogadores, ver o meu time jogando do jeito que eu quero em campo e vencer os jogos. É isso que estou esperando – afirmou.

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    • Na sequência, o treinador explicou que a decisão de aceitar a proposta foi influenciada pelo projeto apresentado pela diretoria do Monaco. Segundo Filipe Luís, o interesse demonstrado pelo clube durante as conversas foi determinante para o acerto.

    – Foi uma decisão fácil vir para cá. Acho que o projeto do clube, o apoio que me deram e a forma como o Monaco realmente me quis fizeram a diferença. Eles foram até a minha casa, apresentaram o projeto e também mostraram o grupo de jogadores e a nova equipe que estamos construindo juntos. Isso me deu a certeza de que eu precisava estar aqui – disse.

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    Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)
    Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

    Projeto e tradição pesaram na escolha de Filipe Luís

    Além de destacar o planejamento esportivo, Filipe Luís também ressaltou a história do Monaco e a responsabilidade de comandar um clube tradicional do futebol francês.

    – É um clube que tem muita história. São oito títulos da liga, cinco copas e uma final de Champions League. Conhecemos a história do Monaco e a responsabilidade que temos de ajudar o clube a alcançar seus objetivos em todas as temporadas – declarou.

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    Filipe Luís assume o lugar do belga Sébastien Pocognoli, que deixou o comando da equipe ao fim da temporada passada. Em 2025/26, o Monaco terminou o Campeonato Francês na sétima colocação e garantiu vaga na fase classificatória da Conference League.

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