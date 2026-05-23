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O duelo entre Flamengo e Palmeiras neste sábado (23) vai além da disputa direta entre dois candidatos aos principais títulos da temporada. O encontro também marca mais um capítulo da relação entre Leonardo Jardim e Abel Ferreira, técnicos que se conhecem há mais de uma década e compartilham admiração profissional, mas que estarão em lados opostos no Maracanã.

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Jardim e Abel carregam trajetórias que se cruzaram ainda em Portugal, no Sporting, e hoje refletem visões semelhantes sobre desgaste, arbitragem, calendário e pressão no Brasil. Mais do que um reencontro entre compatriotas, Flamengo x Palmeiras expõe dois modelos distintos de liderança: o estrategista mais contido e analítico, contra o treinador intenso, provocador e transformado em personagem central do futebol brasileiro.

Relação construída no Sporting aproximou Abel e Jardim

A conexão entre os treinadores começou entre 2013 e 2014. Na época, Leonardo Jardim comandava o time principal do Sporting, enquanto Abel Ferreira era técnico da equipe B do clube português. Ou seja, mesmo que não tenham trabalhado diretamente, o atual treinador do Palmeiras lapidou talentos para o técnico rubro-negro.

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Antes do confronto contra o Palmeiras, Jardim relembrou a convivência com o treinador palmeirense e destacou a relação construída nos bastidores do futebol português. O rubro-negro também fez questão de destacar o respeito profissional que mantém pelo compatriota.

— Conheço o Abel há muitos anos. Quando eu estive no Sporting, o Abel era o técnico da equipe B. A partir daí, criamos uma relação de trabalho, porque eu pedia jogadores da equipe B, falávamos sobre futebol, sobre estratégia — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Abel, do Palmeiras.

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Leonardo Jardim, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, em jogo em 2025 (Foto: Cruzeiro/Palmeiras)

— Não é uma relação de nos telefonarmos todos os meses, mas é uma relação de respeito. Quando estamos juntos, com certeza conversamos sobre futebol — completou.

A declaração ajuda a construir um contexto pouco comum no futebol brasileiro: dois treinadores estrangeiros de elite, com trajetória consolidada na Europa, compartilhando leitura semelhante sobre o ambiente do país.

Abel saiu em defesa de Jardim após críticas ao futebol brasileiro

A relação ganhou ainda mais evidência após o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras em 2025, quando Leonardo Jardim, na época na beira do campo pelo time mineiro, desabafou sobre arbitragem, desgaste e frustração com o futebol nacional.

Na ocasião, o técnico português afirmou que começava a questionar sua permanência no Brasil.

— Estou frustrado, se vale a pena continuar, quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos — disse Jardim, em junho de 2025.

A fala imediatamente encontrou eco em Abel Ferreira, que há anos trava embates públicos envolvendo arbitragem, calendário e organização do futebol brasileiro. Após a partida, o palmeirense saiu em defesa de Jardim e utilizou o episódio para reforçar críticas que ele próprio faz desde sua chegada ao Brasil.

— Eu sentia-me numa luta sozinho, chamavam-me de chato, mas espero que agora ouçam o Leonardo Jardim — afirmou.

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O treinador do Palmeiras ainda exaltou a carreira do compatriota e destacou uma das principais diferenças entre a rotina dos clubes brasileiros e europeus.

— Ele tem uma vantagem grande: pode treinar a equipe. Pode ter uma equipe inteira, pode jogar de forma intensa. Isso é notável — pontuou.

Em seguida, Abel revelou uma conversa simbólica entre os dois portugueses.

"Quando o cumprimentei, ele perguntou: 'Como consegue estar aqui há cinco anos? Estou há três meses e parecem três anos."

Personagens diferentes, visão parecida

Apesar da proximidade intelectual e do respeito mútuo, Abel Ferreira e Leonardo Jardim possuem perfis completamente distintos à beira do campo.

Multicampeão no Brasil, Abel transformou-se em figura central do futebol nacional nos últimos anos. Intensidade nas entrevistas, embates com arbitragem e comportamento explosivo ajudaram a consolidar um personagem que divide opiniões, mas potencializa sua identificação com o Palmeiras.

Jardim, por outro lado, mantém postura mais reservada, analítica e diplomática. Ainda assim, seus comentários recentes sobre arbitragem e desgaste mostram que o treinador do Flamengo começa a enfrentar conflitos semelhantes aos vividos por Abel desde 2020. O próprio técnico rubro-negro reconheceu, no meio da semana, essa diferença de estilo ao comentar o comportamento do colega português.

"O personagem que ele faz, isso só tem a ver com ele próprio e o clube que ele representa, cada um é como é."

Flamengo x Palmeiras ganha camada simbólica no Maracanã

O encontro deste sábado carrega peso esportivo evidente, mas também adiciona um componente simbólico raro ao futebol brasileiro. De um lado, Abel Ferreira representa o técnico estrangeiro que conseguiu sobreviver e dominar o ambiente caótico do país por longo período. Do outro, Leonardo Jardim começa a vivenciar as mesmas pressões.

O duelo no Maracanã, portanto, não será apenas tático. Também será o encontro entre dois portugueses que enxergam o futebol brasileiro de forma semelhante, mas escolheram caminhos completamente diferentes para lidar com ele.

Jardim garante que rivalidade entre Flamengo e Palmeiras no passado não entrará em campo

Esse será o primeiro Flamengo x Palmeiras de Leonardo Jardim desde que chegou ao Brasil. Apesar da rivalidade entre os times num passado recente, o treinador rubro-negro disse que isso não entrará em campo, assim como os bons resultados do time carioca contra o adversário nos últimos jogos.

— O que aconteceu no passado, a gente vai deixar de lado. A gente espera vencer respeitando o adversário, nossas ideias e forma de jogar. Sabemos que três pontos podem nos aproximar do concorrente direto, temos um jogo a menos e esse é o objetivo. Temos que nos recuperar bem para estarmos todos disponíveis — detalhou o treinador.

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