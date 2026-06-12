Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo Atual elenco da Canarinho conta com quatro rubro-negras

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A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 refletiu uma tradição histórica dos Mundiais: a presença constante de jogadores do Flamengo na Seleção Brasileira. Nesta edição, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá representarão a Amarelinha no torneio. Desde 1930, na primeira Copa, o clube carioca contribui com atletas que marcaram época na trajetória da seleção pentacampeã mundial.

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A reportagem do Lance! analisou dados que revelam o protagonismo rubro-negro ao longo da história da competição. Entre os números estão campeões mundiais, personagens decisivos de campanhas históricas e até um jogador hoje pouco lembrado que supera Zico, maior ídolo da história do Flamengo, em um ranking envolvendo Copas do Mundo.

Flamengo e Seleção Brasileira: Leônidas lidera ranking e supera Zico

Um dos criadores da jogada que ficou conhecida como "bicicleta", Leônidas da Silva, eternizado como o "Diamante Negro", é o maior artilheiro da história do Flamengo em média de gols: 151 em 148 partidas, média superior a um gol por jogo (1,02). O faro de gol que o consagrou no clube também deixou sua marca na Seleção Brasileira.

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Quando o assunto é Copa do Mundo, Leônidas ocupa o topo de um ranking histórico entre jogadores do Flamengo. Em apenas quatro partidas disputadas pela Seleção enquanto defendia o Rubro-Negro, marcou sete gols e segue como o maior artilheiro do clube na história do Mundial.

Logo atrás aparece Zico, autor de cinco gols em Copas do Mundo como jogador do Flamengo. A lista ainda conta com Sócrates e Moderato, ambos com dois gols, além de Júnior e Zagallo, que balançaram as redes uma vez cada.

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Zico domina outro ranking

Se fica atrás apenas de Leônidas no quesito gols, Zico é o grande recordista do Flamengo quando o assunto é presença em Copas do Mundo.

O Galinho disputou três edições do torneio defendendo o Rubro-Negro e acumulou 14 partidas pela Seleção Brasileira, marca que o coloca no topo da lista. Logo atrás aparecem nomes como Júnior Baiano, Zagallo, Júnior e outros jogadores que também marcaram época vestindo a camisa rubro-negra.

Jogadores do Flamengo em Copas Número de partidas Zico 14 Júnior Baiano 7 Zagallo, Toninho Baiano, Brito e Juvenal 6 Júnior, Juninho Paulista, Bigode, Paulo César Caju, Sócrates e Leandro 5

Zico, do Flamengo, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Campeões do mundo vestindo vermelho e preto

Com cinco títulos de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira escreveu sua história com a contribuição de jogadores do Flamengo. Ao todo, oito atletas que defendiam o Rubro-Negro ergueram o troféu mais cobiçado do futebol mundial e participaram das campanhas que renderam ao Brasil o posto de maior campeão da competição.

Zagallo

Joel

Dida

Moacir

Brito

Paulo César Caju

Gilmar Rinaldi

Juninho Paulista

Na conquista do primeiro título mundial do Brasil, em 1958, na Suécia, o Flamengo teve quatro representantes entre os campeões: Zagallo, Joel, Dida e Moacir. Posteriormente, o clube voltou a ser representado nas campanhas vitoriosas de 1970, 1994 e 2002, com jogadores que levantaram a taça vestindo a camisa rubro-negra.

Seleção Brasileira na Copa de 2002 (Foto: Nelson Almeida/LANCE!Press)

Curiosamente, o bicampeonato conquistado em 1962, no Chile, foi o único dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira que não contou com atletas do Flamengo.

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026

Com Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá à disposição de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado, diante do Marrocos. Para a primeira partida, a tendência é que Danilo, Alex Sandro e Paquetá comecem entre os titulares, enquanto Léo Pereira deve começar como opção no banco.

13/06 - Brasil x Marrocos - 19h

19/06 - Brasil x Haiti - 21h30

24/06 - Escócia x Brasil - 19h

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