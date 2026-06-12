logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo

Atual elenco da Canarinho conta com quatro rubro-negras

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 08:10
Favorite o Lance! no Google
Nomes como Leandro, Júnior Falcão, Sócrates e Zico marcaram época na Seleção Brasileira que encantou o mundo em 1982
Jogadores da Seleção Brasileira de 1982 (Foto: Reprodução)
Carregando conteúdo especial...

A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 refletiu uma tradição histórica dos Mundiais: a presença constante de jogadores do Flamengo na Seleção Brasileira. Nesta edição, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá representarão a Amarelinha no torneio. Desde 1930, na primeira Copa, o clube carioca contribui com atletas que marcaram época na trajetória da seleção pentacampeã mundial.

continua após a publicidade
  • Ederson e Weverton em amistoso entre Brasilo x Panamá no Maracanã - Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos

    Seleção Brasileira
    Há 19 horas
  • Rossi Flamengo Libertadores

    Rossi recebe sondagens, mas segue valorizado no Flamengo e saída é improvável

    Flamengo
    Há 17 horas
  • Marcos Senna, dirigente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Flamengo se vê como plataforma global de entretenimento e coloca Netflix e Disney entre concorrentes

    Flamengo
    Há 1 dia

    • A reportagem do Lance! analisou dados que revelam o protagonismo rubro-negro ao longo da história da competição. Entre os números estão campeões mundiais, personagens decisivos de campanhas históricas e até um jogador hoje pouco lembrado que supera Zico, maior ídolo da história do Flamengo, em um ranking envolvendo Copas do Mundo.

    Flamengo e Seleção Brasileira: Leônidas lidera ranking e supera Zico

    Um dos criadores da jogada que ficou conhecida como "bicicleta", Leônidas da Silva, eternizado como o "Diamante Negro", é o maior artilheiro da história do Flamengo em média de gols: 151 em 148 partidas, média superior a um gol por jogo (1,02). O faro de gol que o consagrou no clube também deixou sua marca na Seleção Brasileira.

    continua após a publicidade

    Quando o assunto é Copa do Mundo, Leônidas ocupa o topo de um ranking histórico entre jogadores do Flamengo. Em apenas quatro partidas disputadas pela Seleção enquanto defendia o Rubro-Negro, marcou sete gols e segue como o maior artilheiro do clube na história do Mundial.

    Logo atrás aparece Zico, autor de cinco gols em Copas do Mundo como jogador do Flamengo. A lista ainda conta com Sócrates e Moderato, ambos com dois gols, além de Júnior e Zagallo, que balançaram as redes uma vez cada.

    continua após a publicidade

    ➡️ Sabe todos os camisas 9 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Zico domina outro ranking

    Se fica atrás apenas de Leônidas no quesito gols, Zico é o grande recordista do Flamengo quando o assunto é presença em Copas do Mundo.

    O Galinho disputou três edições do torneio defendendo o Rubro-Negro e acumulou 14 partidas pela Seleção Brasileira, marca que o coloca no topo da lista. Logo atrás aparecem nomes como Júnior Baiano, Zagallo, Júnior e outros jogadores que também marcaram época vestindo a camisa rubro-negra.

    Jogadores do Flamengo em CopasNúmero de partidas

    Zico

    14

    Júnior Baiano

    7

    Zagallo, Toninho Baiano, Brito e Juvenal

    6

    Júnior, Juninho Paulista, Bigode, Paulo César Caju, Sócrates e Leandro

    5

    Zico comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Zico, do Flamengo, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

    Campeões do mundo vestindo vermelho e preto

    Com cinco títulos de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira escreveu sua história com a contribuição de jogadores do Flamengo. Ao todo, oito atletas que defendiam o Rubro-Negro ergueram o troféu mais cobiçado do futebol mundial e participaram das campanhas que renderam ao Brasil o posto de maior campeão da competição.

    • Zagallo
    • Joel
    • Dida
    • Moacir
    • Brito
    • Paulo César Caju
    • Gilmar Rinaldi
    • Juninho Paulista

    Na conquista do primeiro título mundial do Brasil, em 1958, na Suécia, o Flamengo teve quatro representantes entre os campeões: Zagallo, Joel, Dida e Moacir. Posteriormente, o clube voltou a ser representado nas campanhas vitoriosas de 1970, 1994 e 2002, com jogadores que levantaram a taça vestindo a camisa rubro-negra.

    Seleção Brasileira na Copa de 2002, na Coréia e no Japão (Foto: Nelson Almeida/LANCE!Press)
    Seleção Brasileira na Copa de 2002 (Foto: Nelson Almeida/LANCE!Press)

    Curiosamente, o bicampeonato conquistado em 1962, no Chile, foi o único dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira que não contou com atletas do Flamengo.

    ➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

    Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026

    Com Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá à disposição de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado, diante do Marrocos. Para a primeira partida, a tendência é que Danilo, Alex Sandro e Paquetá comecem entre os titulares, enquanto Léo Pereira deve começar como opção no banco.

    13/06 - Brasil x Marrocos - 19h
    19/06 - Brasil x Haiti - 21h30
    24/06 - Escócia x Brasil - 19h

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Futebol NacionalFlamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro BritoHá 10 horas
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Futebol FemininoCopa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segundaHá 12 horas
    Fora de CampoTorcedores do Flamengo pedem destaque de México x África do Sul: 'Urgente'Há 16 horas
    Zico no Maracanã_Crédito_ Julia Duarte 12
    FlamengoFlamengo Academy terá Zico como destaque em workshop sobre metodologia da baseHá 16 horas
    Cristiane é comentarista da Globo na Copa do Mundo de 2026. (@dirsoament (X)/reprodução)
    Futebol FemininoAtacante do Flamengo, Cristiane estreia como comentarista em cobertura da CopaHá 17 horas
    Rossi Flamengo Libertadores
    FlamengoRossi recebe sondagens, mas segue valorizado no Flamengo e saída é improvávelHá 17 horas

    Mais LANCE!

    Bruno Henrique Flamengo
    Justiça rejeita recurso de Bruno Henrique e mantém jogador do Flamengo como réu por estelionato
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Cena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: 'Inacreditável'
    Zico passa instruções ao zagueiro Luizão durante sua passagem pelo Uzbequistão
    Estreantes da Copa: Uzbequistão tem técnico lendário e legado de Zico
    Marcos Senna, dirigente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Flamengo se vê como plataforma global de entretenimento e coloca Netflix e Disney entre concorrentes
    Flamengo x Olimpia - Sampaoli e Bruno Henrique
    Ex-Flamengo e Atlético é anunciado em time argentino
    Neto cita jogador do Flamengo e aponta maior decepção da Copa do Mundo
    Leandro, ídolo do Flamengo, comenta momento dos laterais da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Leandro vê crise nas laterais e diz que atual geração vive 'nível mais baixo' que já acompanhou na Seleção
    Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões da Libertadores com o Botafogo
    Flamengo busca a contratação de Thiago Almada; entenda o cenário
    BAP segura cheque com premiação do Flamengo na Libertadores
    Presidente do Flamengo critica valor pago aos clubes por jogadores na Copa do Mundo
    Flamengo Cusco Libertadores
    Jogadores do Flamengo vão ao Ninho do Urubu para aprimorar a forma física durante as férias
    CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo
    Logo da Ferj (Foto: Divulgação)
    Com apoio dos grandes do Rio, Rubens Lopes é reeleito presidente da Ferj
    Leandro lança gravura exclusiva e encontra torcedores no Museu Flamengo