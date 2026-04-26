Torcedores do Flamengo provocam o Atlético-MG: 'Pode chamar'

A goleada por 4 a 0 do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão, não ficou restrita ao campo. Após o apito final, torcedores rubro-negros tomaram as redes sociais para provocar o rival, resgatando o histórico recente dos confrontos e a superioridade no estádio do Galo.

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➡️ Veja gols em Atlético-MG x Flamengo: GOLEADA! Pedro marca duas vezes

Com gols de Pedro (duas vezes), Gonzalo Plata e Arrascaeta, o time carioca dominou completamente a partida para se manter na vice-liderança da competição. O resultado marcou a primeira derrota do Galo como mandante na temporada e ampliou a sequência positiva do Flamengo, que chegou à sétima vitória consecutiva sob o comando de Leonardo Jardim.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Mauricio Luz.

O primeiro tempo foi de domínio total do Flamengo. Pedro abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Já aos 31', foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson.

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O Rubro-Negro ainda ampliou o placar antes do intervalo. Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitante nos acréscimos da primeira etapa.

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Segundo tempo

Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas da partida, com destaque para a entrada de Alan Minda no intervalo. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos; já aos 19', foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre.

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Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Já aos 38', Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que vai ao fundo e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, VAR corrigiu a marcação, dando números finais à partida.

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Retrospecto pesa contra o Galo

O histórico entre as equipes no estádio reforça o tom das provocações. Desde a inauguração da Arena MRV, o Atlético-MG ainda não conseguiu vencer o Flamengo no local. Entre os confrontos mais lembrados pelos torcedores estão:

A vitória por 4 a 2 pelo Brasileirão de 2024

O triunfo por 1 a 0 na final da Copa do Brasil de 2024, que garantiu o título ao Rubro-Negro

Novo 1 a 0 nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025 (com classificação atleticana nos pênaltis)

Mesmo com a classificação do Galo em 2025, o desempenho geral favorece amplamente o Flamengo.

Hulk; Atlético-MG x Flamengo — Foto: Pedro Souza / Atlético

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