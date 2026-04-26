Arrascaeta destaca atuação do Flamengo contra o Atlético-MG: 'Nosso melhor'

O meia Giorgian de Arrascaeta valorizou a atuação do Flamengo na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o camisa 10 ressaltou o desempenho coletivo e a importância do resultado fora de casa.

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— Um grande jogo. Todo mundo de parabéns: quem jogou, quem entrou depois também durante o jogo. Muito comprometido, respeitando sempre, fazendo o nosso melhor. Era muito importante somar os três pontos fora de casa hoje, então estamos felizes por isso — disse o uruguaio em entrevista ao "Sportv".

Arrascaeta também projetou a sequência da temporada e afirmou que o time deve manter a evolução ao longo das competições.

— Temos que pensar que cada jogo para nós vai ser difícil, vai ser uma final, e temos de continuar evoluindo, melhorando, continuar criando situações é o mais importante. Depois, faz parte do jogo: às vezes a bola entra, às vezes, não. Hoje fizemos um grande jogo, fizemos quatro gols e estamos felizes por isso.

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O resultado marcou o sétimo triunfo consecutivo da equipe comandada por Leonardo Jardim. Por fim, o meia comentou o trabalho do português no Flamengo e a adaptação da equipe ao modelo implementado.

— O treinador vem mostrando a sua cara na nossa equipe. Estamos felizes com tudo o que a gente vem fazendo, mas ainda tem muita coisa pela frente, então temos que estar tranquilos.

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Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG na Arena MRV (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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