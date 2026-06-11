logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Rossi recebe sondagens, mas segue valorizado no Flamengo e saída é improvável

Goleiro vive momento de instabilidade no time carioca

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:30
Favorite o Lance! no Google
Rossi Flamengo Libertadores
Rossi com a taça da Libertadores de 2025 (Foto: Connie France/AFP)

Após um 2025 em alta, no qual foi um dos heróis da campanha do tetracampeonato da Libertadores do Flamengo, Rossi chegou à pausa para a Copa do Mundo deste ano em baixa. As atuações recentes do goleiro colocaram em xeque sua titularidade absoluta na equipe carioca, abrindo espaço para questionamentos por parte da torcida. Mesmo diante desse cenário, o argentino segue sendo monitorado por outros clubes. A tendência, no entanto, é que permaneça no Rubro-Negro.

continua após a publicidade
  • Bruno Henrique Flamengo

    Justiça rejeita recurso de Bruno Henrique e mantém jogador do Flamengo como réu por estelionato

    Flamengo
    Há 36 minutos
  • Marcos Senna, dirigente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Flamengo se vê como plataforma global de entretenimento e coloca Netflix e Disney entre concorrentes

    Flamengo
    Há 20 horas
  • Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões da Libertadores com o Botafogo

    Flamengo busca a contratação de Thiago Almada; entenda o cenário

    Flamengo
    Há 1 dia

    • Apesar do momento de instabilidade, o Flamengo mantém total confiança em Rossi e entende que não faz sentido negociar a saída do jogador. A comissão técnica reconhece que o goleiro teve atuações abaixo do esperado, mas aposta no período sem jogos como um fator importante para que ele recupere sua melhor forma. Além disso, as partes já estudam uma possível renovação de contrato. Atualmente, o vínculo é válido até o fim de 2027.

    Vale lembrar que, em março, Rossi se tornou o goleiro com mais minutos consecutivos sem sofrer gols em partidas oficiais na história do Flamengo, superando uma marca de Cantarele que perdurava havia 45 anos.

    continua após a publicidade

    Outro fator que reforça esse cenário é a postura do Flamengo no mercado de transferências. O clube não pretende negociar os pilares da equipe comandada por Leonardo Jardim, e Rossi está entre eles. Além disso, Andrew, contratado no início do ano, ainda não conseguiu demonstrar que é o substituto ideal para o argentino, sendo tratado internamente como uma aposta para os próximos anos.

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Clubes monitoram a situação de Rossi no Flamengo

    Recentemente, um possível interesse do River Plate por Rossi foi ventilado pela imprensa argentina. No entanto, o Flamengo não recebeu qualquer proposta pelo goleiro. O movimento mais concreto envolvendo o jogador, segundo apuração do Lance!, foi uma consulta do Besiktas, da Turquia, em busca de informações sobre uma eventual negociação, mas as conversas não avançaram.

    ➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

    Números de Rossi pelo Flamengo

    No Flamengo desde julho de 2023, Rossi foi titular nas conquistas da Copa do Brasil de 2024, do Brasileirão de 2025 e da Libertadores do ano passado. Ao todo, o goleiro já disputou 176 partidas com a camisa rubro-negra.

    Rossi em campo para o aquecimento antes de Flamengo x Lanús pela Recopa (foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Rossi em partida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Bruno Henrique Flamengo
    FlamengoJustiça rejeita recurso de Bruno Henrique e mantém jogador do Flamengo como réu por estelionatoHá 36 minutos
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Fora de CampoCena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: 'Inacreditável'Há 5 horas
    Zico passa instruções ao zagueiro Luizão durante sua passagem pelo Uzbequistão
    Copa do MundoEstreantes da Copa: Uzbequistão tem técnico lendário e legado de ZicoHá 6 horas
    Marcos Senna, dirigente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    FlamengoFlamengo se vê como plataforma global de entretenimento e coloca Netflix e Disney entre concorrentesHá 8 horas
    Flamengo x Olimpia - Sampaoli e Bruno Henrique
    Futebol InternacionalEx-Flamengo e Atlético é anunciado em time argentinoHá 19 horas
    Fora de CampoNeto cita jogador do Flamengo e aponta maior decepção da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Leandro, ídolo do Flamengo, comenta momento dos laterais da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Leandro vê crise nas laterais e diz que atual geração vive 'nível mais baixo' que já acompanhou na Seleção
    Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões da Libertadores com o Botafogo
    Flamengo busca a contratação de Thiago Almada; entenda o cenário
    BAP segura cheque com premiação do Flamengo na Libertadores
    Presidente do Flamengo critica valor pago aos clubes por jogadores na Copa do Mundo
    Flamengo Cusco Libertadores
    Jogadores do Flamengo vão ao Ninho do Urubu para aprimorar a forma física durante as férias
    CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo
    Logo da Ferj (Foto: Divulgação)
    Com apoio dos grandes do Rio, Rubens Lopes é reeleito presidente da Ferj
    Leandro lança gravura exclusiva e encontra torcedores no Museu Flamengo
    Jorge Carrascal Colômbia Flamengo Copa
    Convocados do Flamengo têm pouco protagonismo nos amistosos pré-Copa
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Arrascaeta 'provoca guerra' entre Flamengo e Uruguai antes da Copa, destaca jornal
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Torcida do Flamengo se revolta com decisão do Uruguai sobre Arrascaeta: 'Não existe'
    Arrascaeta Flamengo Estudiantes Libertadores
    Flamengo acusa Uruguai de descumprir protocolo médico de Arrascaeta
    Igor Thiago em ação durante partida entre Brasil e Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Jornalista compara Igor Thiago com Pedro, do Flamengo: 'Ele faria'
    Da pequena Bicas para a Copa, Danilo é o líder silencioso da Seleção