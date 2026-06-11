Rossi recebe sondagens, mas segue valorizado no Flamengo e saída é improvável Goleiro vive momento de instabilidade no time carioca

Após um 2025 em alta, no qual foi um dos heróis da campanha do tetracampeonato da Libertadores do Flamengo, Rossi chegou à pausa para a Copa do Mundo deste ano em baixa. As atuações recentes do goleiro colocaram em xeque sua titularidade absoluta na equipe carioca, abrindo espaço para questionamentos por parte da torcida. Mesmo diante desse cenário, o argentino segue sendo monitorado por outros clubes. A tendência, no entanto, é que permaneça no Rubro-Negro.

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Apesar do momento de instabilidade, o Flamengo mantém total confiança em Rossi e entende que não faz sentido negociar a saída do jogador. A comissão técnica reconhece que o goleiro teve atuações abaixo do esperado, mas aposta no período sem jogos como um fator importante para que ele recupere sua melhor forma. Além disso, as partes já estudam uma possível renovação de contrato. Atualmente, o vínculo é válido até o fim de 2027.

Vale lembrar que, em março, Rossi se tornou o goleiro com mais minutos consecutivos sem sofrer gols em partidas oficiais na história do Flamengo, superando uma marca de Cantarele que perdurava havia 45 anos.

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Outro fator que reforça esse cenário é a postura do Flamengo no mercado de transferências. O clube não pretende negociar os pilares da equipe comandada por Leonardo Jardim, e Rossi está entre eles. Além disso, Andrew, contratado no início do ano, ainda não conseguiu demonstrar que é o substituto ideal para o argentino, sendo tratado internamente como uma aposta para os próximos anos.

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Clubes monitoram a situação de Rossi no Flamengo

Recentemente, um possível interesse do River Plate por Rossi foi ventilado pela imprensa argentina. No entanto, o Flamengo não recebeu qualquer proposta pelo goleiro. O movimento mais concreto envolvendo o jogador, segundo apuração do Lance!, foi uma consulta do Besiktas, da Turquia, em busca de informações sobre uma eventual negociação, mas as conversas não avançaram.

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Números de Rossi pelo Flamengo

No Flamengo desde julho de 2023, Rossi foi titular nas conquistas da Copa do Brasil de 2024, do Brasileirão de 2025 e da Libertadores do ano passado. Ao todo, o goleiro já disputou 176 partidas com a camisa rubro-negra.

Rossi em partida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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