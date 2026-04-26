Jardim destaca efetividade do Flamengo em goleada sobre o Atlético-MG: 'Minha ideia'

O técnico Leonardo Jardim elogiou o aproveitamento do ataque do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os quatro gols rubro-negros saíram de apenas nove finalizações.

continua após a publicidade

➡️ Arrascaeta destaca atuação do Flamengo contra o Atlético-MG: 'Nosso melhor'

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador português destacou a melhora na efetividade e, sobretudo, a criação de chances claras.

— Em relação a essa situação, eu acabei por responder com o que aconteceu hoje. Nós criamos, fomos mais eficazes e acabamos por fazer quatro gols. Eu, como treinador, minha ideia é criar. Há dias que vamos ser mais eficazes e dias em que vamos ser menos eficazes. No outro jogo com o Vitória, a eficácia foi baixa, por isso só fizemos dois gols. Hoje acabamos por ser mais eficazes nas situações que criamos. Estou feliz com isso. Às vezes há jogos que, por um motivo ou outro, a bola não entra — comentou.

Um dos destaques do Flamengo na goleada foi Gonzalo Plata, autor de um golaço ainda no primeiro tempo. O equatoriano chegou a ser barrado do jogo contra o Corinthians antes da Data Fifa, mas retomou o espaço no time titular. Leonardo Jardim elogiou o atacante e a volta por cima.

continua após a publicidade

— Já falei anteriormente das qualidades do Plata e também da primeira fase que a integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Desde o momento que ele integrou às ideias do grupo em termos de trabalho e de atitude, o talento está lá. Conheço o Plata desde os tempos de Sporting, é um jogador que já sigo e sei das qualidades. Sabia que tinha feito um gol extremamente importante aqui, queria falar do gol e também da atitude defensiva no jogo. Ajudou muito o Varela e isso foi importante para mantermos os corredores equilibrado. O Atlético é uma equipe que gosta de construir atras e atacar os corredores. Plata, Lino e depois o Araújo conseguiram esse equilíbrio — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Outras respostas de Leonardo Jardim após Atlético-MG x Flamengo

Grandes jogos com pouco tempo de trabalho

— Para mim, o importante é a atuação da equipe, é a equipe que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm com os adversários, no respeito aos times defensivos e também no respeito aquilo que são as nossas ideias. E jogar todos os jogos de forma a sair vencedor. Foi isso que fizemos. Depois, os resultados positivos e a sequência do trabalho… no futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos. É para isso que trabalhamos e é nisso que estou focado.

continua após a publicidade

Opções do meio-campo

— Escolher eu tenho sempre que escolher, independentemente de quem esteja disponível ou não. Seja quem for iniciar ou aqueles que entram. Com certeza é importante termos todos disponíveis para termos mais soluções. Acredito no elenco e isso é dar oportunidades a aqueles que tinham menos chances para mostrarem seu trabalho e competência, por que estão aqui no Flamengo.

Sentiu o Atlético-MG abalado mentalmente pela ausência de Hulk?

— Não posso falar por que o Hulk não jogou, porque eu não sei. Com certeza a estratégia do Atlético-MG era apresentar a melhor equipe. Acho que eles apresentaram uma equipe muito mais agressiva em termos de pressão, eles tentaram nos pressionar mais com os jogadores que jogaram na frente, quer o avançado quer com o miúdo que era do Flamengo, que fez um grande jogo, o Victor Hugo. Quando acabou o jogo, fui dar os parabéns para esse miúdo porque fez um grande jogo. Tentaram ser mais agressivos na nossa primeira fase de construção, algumas vezes nos criaram problemas, em outras conseguimos sair. E acabamos por construir o resultado e as finalizações dentro das nossas ideias de jogo e dentro dos nossos movimentos mais típicos nessa fase. Por isso, estou satisfeito. Mas não vou falar nunca da estratégia ou por que não jogou o Hulk.

Leonardo Jardim comemora gol de Pedro em duelo entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

🤑Aposte no pelo Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável