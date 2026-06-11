Flamengo Academy terá Zico como destaque em workshop sobre metodologia da base Galinho participará da ação com palestra no Ninho do Urubu

O Flamengo divulgou que Zico, maior nome da história do clube, será presença confirmada na primeira edição da "Flamengo Academy", workshop que abrirá as portas do Ninho do Urubu para uma imersão na metodologia das categorias de base. O ídolo rubro-negro participará com palestra marcada para o dia 16 de junho, às 15h (de Brasília), em um evento que conecta a tradição do clube à formação de novos profissionais do futebol.

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A iniciativa marca o lançamento da plataforma educacional do Flamengo e tem como objetivo compartilhar, de forma prática, os processos internos e a filosofia aplicada na formação de atletas. O workshop será realizado entre os dias 15 e 19 de junho e terá como público-alvo treinadores, membros de comissão técnica, professores e estudantes de Educação Física, gestores esportivos, preparadores físicos, psicólogos do esporte, profissionais de projetos sociais e demais interessados no desenvolvimento no futebol.

Zico, ídolo do Flamengo, no Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ao longo dos cinco dias de imersão, mais de 20 profissionais das categorias de base do clube estarão envolvidos na programação, incluindo o diretor Alfredo Almeida. A proposta é oferecer uma experiência completa dentro do Ninho do Urubu, com acesso a treinos, jogos e aos bastidores do planejamento técnico e tático da base rubro-negra.

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A programação inclui palestras, atividades práticas, debates e mesas-redondas sobre temas como o "lado invisível da performance", o processo de evolução do atleta da base ao alto rendimento e os desafios de "formar jogadores ou construir pessoas". A ideia é ampliar a visão sobre o futebol para além do campo.

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Segundo Alfredo Almeida, o projeto se baseia na troca de conhecimento e na transparência dos métodos utilizados pelo clube.

- Será uma satisfação enorme compartilhar esse conteúdo. Acredito muito na partilha de conhecimento. Não existe segredo. Queremos que todos saiam daqui com muito aprendizado e entendendo como se trabalha dentro do Ninho - afirmou.

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As inscrições para o "DNA Rubro-Negro" foram prorrogadas até sábado (13), às 23h59, e podem ser feitas pelo site oficial do clube.

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