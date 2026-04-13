Filipe Luís relembra trabalho no Flamengo: 'Quase fui embora chorando'

Ex-técnico e ídolo do Flamengo, Filipe Luís afirmou que enfrentou dificuldades no início da transição de jogador para treinador nas categorias de base do clube. A declaração foi feita nesta segunda-feira (13), durante o Seminário do Futebol da Conmebol, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo comparam idolatria de Pedro a Bruno Henrique e Arrascaeta

Ao relembrar o período inicial fora das quatro linhas, Filipe Luís disse que precisou buscar apoio para estruturar o trabalho no dia a dia e adaptar conceitos ao treinamento. O treinador também destacou a importância da equipe de trabalho no processo de adaptação à nova função.

— Não sabia como dirigir os treinamentos, então procurei alguém que entendesse de metodologia, que soubesse comandar sessões de treino e que se encaixasse no meu plano de jogo. O segredo está em ter ao seu lado pessoas melhores que você. E tive a sorte de encontrar um assistente que me ajudou muito com todos esses detalhes e também a superar a frustração de ser treinador, porque achava que sabia tudo — disse o técnico.

continua após a publicidade

Filipe Luís iniciou a trajetória como treinador no sub-17 do Flamengo. Segundo ele, o início na base foi marcado por frustração com a ausência de resultados imediatos, o que considerou um aprendizado na carreira.

— Na primeira semana, quase fui embora chorando, porque não vi nenhum resultado nas categorias de base. Para mim, isso também foi uma lição de humildade — disparou o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís durante jogo contra o Internacional pela Libertadores de 2025, conquistada pelo clube (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.