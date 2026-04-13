Pedro retoma protagonismo no Flamengo como pilar de Leonardo Jardim

O Flamengo de 2026 é, mais uma vez, o Flamengo de Pedro. O artilheiro rubro-negro deu sequência à boa fase com dois gols sobre o Fluminense no último domingo (12) e, a cada jogo, se estabelece como protagonista do time comandado por Leonardo Jardim.

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O centroavante foi titular em oito das nove partidas desde a chegada do português; ficou no banco apenas contra o Cusco, quando o técnico optou por poupar titulares. Ele soma cinco gols e uma assistência no período.

Diante do Fluminense, Pedro se destacou não só pelos dois gols feitos, mas pela participação constante nas jogadas ofensivas do Flamengo. O camisa 9 contribuiu também com cinco finalizaçõe, acertou uma bola na trave, teve um gol anulado e criou uma grande chance.

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Números de Pedro contra o Fluminense

⚽️ 2 gols

🧠 1 grande chance criada

👟 5 finalizações (3 no gol!)

💪 2/2 duelos ganhos

🆚 1 desarme

💯 Nota Sofascore 8.3

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Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1, o técnico Leonardo Jardim elogiou o jogador, o qual classificou como "um atacante completo". O português, inclusive, ironizou comentários sobre Pedro "não saber pressionar", discurso muitas vezes usado para justificar a ausência do centroavante com Filipe Luís.

— Não quero falar do passado, só do presente. Conhecemos o Pedro e exigimos um comportamento, que ele tem conseguido entregar e tem feito os gols. Estamos satisfeitos com ele e, principalmente, com a atitude. Uma das coisas que eu mais ouvia quando cheguei aqui era que o Pedro não sabia pressionar, e ele está mostrando que é um jogador completo. Na finalização, no apoio, bom para jogarmos da forma que jogamos hoje — disparou o treinador.

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Pedro também exaltou o trabalho do técnico, destacando a "liberdade" que Leonardo Jardim dá aos jogadores em campo. O camisa 9 comemorou o segundo gol no Fla-Flu junto à comissão técnica.

— Graças a Deus, tem dado certo esse início com o Leonardo de Jardim, não só comigo, mas com toda a equipe. Temos feito bons jogos, hoje foi uma prova disso também. No segundo tempo, a gente abaixou um pouco, não poderíamos, mas o contexto foi muito bom e toda a equipe está evoluindo em todos os aspectos. Ele tem dado muita liberdade também para a gente se movimentar, para a gente trabalhar. Espero que possamos evoluir ainda mais com ele e conquistar coisas que, tenho certeza, não só ele quer, mas todo o grupo quer muito — disse o atacante após o jogo.

— (A comemoração) Foi uma brincadeira com o José Barros, que é o auxiliar do Jardim, e com o Paquetá também. No treino, eu acabei fazendo o lance desse, e ele veio falar comigo. Hoje eu pude fazer um gol de peito, eu falei que quando eu fizer, vou nele. Então foi uma brincadeira nossa ali, foi uma brincadeira minha, do Paquetá e dele também. Sem dúvida, mostra que o grupo está unido, fechado para conquistar grandes coisas — comentou o jogador.

Os altos de baixos de Pedro no Flamengo

Se o início de trabalho de Leonardo Jardim tem Pedro como protagonista, o cenário era outro para o camisa 9 sob o comando de Filipe Luís. Já consolidado como ídolo rubro-negro, o centroavante parece ter "caído de paraquedas" no trabalho do antecessor e, mesmo com todo o sucesso do clube na última temporada, não conseguiu se firmar como um titular absoluto.

Em 2024, Pedro era o melhor jogador do Flamengo, ainda dirigido por Tite. Contudo, uma lesão ligamentar durante treino na Seleção Brasileira afastou o centroavante dos gramados em setembro daquele ano. A temporada, que até ali registrava 30 gols em 43 partidas, foi encerrada de forma prematura para o atacante.

Enquanto o camisa 9 se recuperava da contusão, Filipe Luís assumiu o comando técnico ao fim de setembro. Sete meses depois, em abril, Pedro retornou aos gramados, mas a relação com o ex-companheiro e agora treinador foi conturbada. Críticas públicas, titularidade questionada e outras lesões — que tiraram o atacante até da final da Libertadores — fizeram com que o centroavante fosse mais um coadjuvante de luxo do que o protagonista das conquistas rubro-negras em 2025.

Com Leonardo Jardim, no entanto, o cenário é diferente. O português tem em Pedro um dos pilares da equipe e deu de volta ao jogador o status de titular absoluto. Em campo, o atacante tem correspondido e recuperado o protagonismo que o fez um ídolo rubro-negro. Diante do Fluminense, os dois gols marcados fizeram do camisa 9 o maior artilheiro do século XXI e o sexto maior da história do clube, superando Gabigol, com 163 bolas nas redes.

O Flamengo de Pedro e Leonardo Jardim tem mais uma missão pela frente na próxima quinta-feira (16). A equipe volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogo no Maracanã é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Fluminense no Maracanã (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

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