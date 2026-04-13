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Pedro revela reação de Fábio após golaço em Fluminense x Flamengo: 'Ele falou'

Camisa 9 marcou os dois gols do Fla em vitória no Maracanã

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/04/2026
08:00
Atualizado há 3 minutos
Pedro encobriu Fábio para abrir o placar a favor do Flamengo no Maracanã (Foto: Andre Mourao/AGIF/Folhapress)
imagem cameraPedro encobriu Fábio para abrir o placar a favor do Flamengo no Maracanã (Foto: Andre Mourao/AGIF/Folhapress)
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Após um erro na saída de bola do Fluminense, Pedro aproveitou o posicionamento adiantado do goleiro Fábio para finalizar de longe em direção ao gol e abrir o placar para o Flamengo. Após o apito final, o atacante revelou detalhes de um diálogo que teve com o goleiro do Fluminense após o seu golaço de cobertura no Maracanã.

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— Ele (Fábio) falou que eu fui muito rápido, pensei muito rápido. Eu vi que ele chutou a bola e ficou fora do gol. Eu já tinha pensado antes que se a bola viesse em mim eu ia virar e bater. Fui muito rápido, mas eu vi que ele chutou e estava bem longe do gol, e eu fui feliz na finalização — revelou Pedro em entrevista à Flamengo TV.

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Pedro é destaque do Flamengo sob os olhares da comissão da Seleção Brasileira

Pedro foi o destaque da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, em clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante fez os dois gols rubro-negros e decidiu a partida. A grande atuação contou com os olhares atentos de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira.

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coordenador técnico Juan e o preparador físico Cristiano Nunes estiveram presentes no estádio e acompanharam de perto o desempenho do camisa 9. O centroavante não é chamado desde setembro de 2024, quando sofreu grave lesão, mas já foi citado por Carlo Ancelotti como opção para o ataque.

Com os dois gols marcados neste domingo (12), Pedro chegou a 163 gols com a camisa do Flamengo e se isolou como o maior artilheiro do clube no século e sexto maior da história. 

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Pedro brilha e garante vitória do Flamengo sobre o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Pedro brilha e garante vitória do Flamengo sobre o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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