Torcedores do Flamengo comparam idolatria de Pedro a Bruno Henrique e Arrascaeta

Pedro segue escrevendo seu nome na história do Flamengo. Diante do Fluminense, no último domingo (12), o camisa 9 balançou a rede adversária duas vezes e chegou a 163 gols com o Manto Sagrado. Com a marca, o centroavante ultrapassou Gabigol e se isolou como o maior artilheiro do clube no século XXI, além do sexto em toda história.

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➡️ Pedro retoma protagonismo no Flamengo como pilar de Leonardo Jardim

Além dos gols, o artilheiro também acumula títulos pelo Rubro-Negro. São duas Libertadores (2022 e 2025, sendo eleito o melhor da competição na primeira), dois Campeonatos Brasileiros (2020 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Campeonatos Cariocas (2020, 2021, 2024 e 2024 e 2026).

Todos esses feitos credenciam Pedro ao status de ídolo do Flamengo, assim como outros nomes de uma geração tão vitoriosa. Bruno Henrique e De Arrascaeta, por exemplo, chegaram um ano antes do centroavante e são os dois maiores campeões pelo Mais Querido, com 17 títulos cada.

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O Lance!, então, levantou o seguinte questionamento aos torcedores rubro-negros: Pedro é tão ídolo do Flamengo quanto Bruno Henrique e Arrascaeta? A resposta veio em enquete no canal de WhatsApp Lance! Flamengo.

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A maioria foi significativa e, para 70,3% dos participantes, o camisa 9 está na mesma prateleira de ídolos dos dois companheiros. Outros 26,0%, contudo, acreditam que o artilheiro é sim ídolo rubro-negro, mas está abaixo da dupla contratada em 2019. Por fim, 2,0% dos votantes considera a idolatria de Pedro superior, enquanto 1,7% sequer coloca o atacante como ídolo.

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O Flamengo de Pedro e Leonardo Jardim tem mais uma missão pela frente na próxima quinta-feira (16). A equipe volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogo no Maracanã é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

Pedro decidiu clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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