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A partida contra o Egito, neste sábado (6), representa mais do que o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Para Lucas Paquetá, o amistoso surge como uma nova oportunidade de consolidar um espaço que, mesmo sem a condição de titular absoluto, parece cada vez mais valorizado por Carlo Ancelotti.

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O meia começará entre os titulares após ser um dos destaques da vitória sobre o Panamá por 6 a 2, no Maracanã. Na ocasião, o jogador do Flamengo entrou apenas no segundo tempo, mas teve impacto imediato na construção ofensiva da equipe. Em 45 minutos, marcou um gol, distribuiu uma assistência para Danilo (em grande jogada), criou quatro grandes chances e acertou 95% dos passes que tentou.

Números de Paquetá em Brasil x Panamá

1 gol 1 assistência 4 grandes chances criadas 37 passes certos em 39 tentativas (95%) 3 duelos vencidos

Paquetá durante a vitória da Seleção diante do Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Prestígio construído em pouco tempo

Mesmo com poucos jogos sob o comando do técnico italiano, Paquetá já demonstra ocupar um papel específico dentro do planejamento da comissão técnica. Na véspera do amistoso contra o Egito, Ancelotti deixou claro que enxerga no meia características que não encontra em outros jogadores do setor.

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— Paquetá é um jogador importante para nós porque tem características diferentes de outros meias. Sim, quero testar, como quero testar Igor Thiago no jogo de amanhã para buscar outra opção. O sistema com quatro na frente é bastante consolidado, quero provar outra alternativa no último teste — disse Ancelotti sobre Paquetá.

Enquanto nomes como Bruno Guimarães, Fabinho e Casemiro costumam atuar mais conectados à composição defensiva, principalmente os dois últimos, Paquetá conta com vertentes importantes ao ataque, além de não abrir mão das qualidades ligadas à defesa. É justamente essa característica "híbrida" que pode transformar o meia em uma alternativa estratégica para diferentes cenários durante a Copa.

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O desempenho contra o Panamá reforçou essa leitura. As quatro grandes chances criadas em apenas um tempo mostram que Paquetá é capaz de gerar volume ofensivo sem necessariamente monopolizar a posse de bola. Ou seja, trata-se de uma característica que poucos atletas do elenco oferecem com a mesma frequência.

Para Ancelotti, que ainda busca ajustes finos antes da estreia no Mundial, encontrar um jogador capaz de aumentar a criatividade da equipe sem comprometer a intensidade defensiva pode representar uma vantagem importante.

Os números de Paquetá no ciclo da Copa reforçam o protagonismo

A atuação diante do Panamá não foi um caso isolado dentro do ciclo de Copa do Mundo. Ao longo do período preparatório para o Mundial, Paquetá acumulou números consistentes tanto na criação quanto na participação direta em gols.

No ciclo, o meia soma:

23 jogos 5 gols 6 assistências 11 participações diretas em gols Uma participação em gol a cada 118 minutos 10 grandes chances criadas 23 passes decisivos 91 duelos ganhos

Informações sobre Brasil x Egito

As seleções se enfrentam às 19h (de Brasília), no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland. Camisa 10 da Seleção, Neymar permaneceu em Nova Jersey, cidade-base do Brasil nos Estados Unidos, para prosseguir com o tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha, sob cuidados dos membros do departamento médico. Com isso, não estará à disposição de Carlo Ancelotti.

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