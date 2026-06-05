Desejo do Barcelona por ex-Flamengo movimenta torcedores: 'Mas não servia'

Uma joia das categorias de base do Flamengo pode estar prestes a ser contratada pelo Barcelona. Trata-se do zagueiro Nathan, atualmente no Real Betis. As informações sobre o interesse do time catalão no jogador vieram à tona nesta sexta-feira (5), por meio de uma notícia do jornal espanhol "Mundo Desportivo".

continua após a publicidade

➡️ Cena entre Mbappé e Kanté em derrota da França viraliza: 'Coisa feia'

De acordo com o periódico, o clube da Catalunha já estaria em negociações contra o adversário da La Liga. O jornal informou que a possível transferência pode alcançar a marca de 30 milhões de euros, cerca de R$ 177 milhões, na cotação atual.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a informação. Alguns lembraram das críticas que o jogador teve que conviver no início da carreira no clube carioca. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Copa do Mundo: veja quanto o Flamengo receberá por cada dia com convocados

Natan no Barcelona? Por aqui n prestava para alguns, mas qualquer pessoa com o mínimo de tato pra futebol via o potencial, olha como o mlk está crescendo na europa. 25 anos, avaliado em pouco mais de 170 milhões de reais... https://t.co/0yudPsicQH — Coração Rubro Negro (@alo_fla) June 5, 2026

Cria perto do Barcelona!



Segundo o Mundo Deportivo, as partes já conversam e o negócio gira em torno de 30 milhões de euros.



Natan, que deixou o Flamengo em 2022, vai escalando a carreira. Merecedor!!



Mas por aqui ele não servia… pic.twitter.com/zVyRZsnxgf — Jornal do Fla - Notícias do Mundo Rubro-Negro (@sitejornaldofla) June 5, 2026

Pro Flamengo não servia né… quem diria — Alê (@ale_lro) June 5, 2026

não entendo até hj pq ele saiu cedo do Flamengo, sempre teve muita qualidade — 𝔠𝔞𝔯𝔩𝔬𝔰 (@carlxseduard) June 5, 2026

Nathan em ação pelo Real Betis em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Mais detalhes da possível transferência do ex-Flamengo

Além das informações do "Mundo Desportivo", o programa El Chiringuito também apresentou mais detalhes do caso. O apresentador André Cury afirmou que o empresário de Nathan já se reuniu com o diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

As informações do comunicador apontam que o encontro aconteceu na última quarta-feira (3), e teve como foco a negociação da chegada do zagueiro ao time catalão. Aos 25 anos, Nathan foi um dos destaques do Real Betis na última temporada europeia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas