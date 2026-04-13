Atuação de Samuel Lino no Flamengo esquenta debate: 'Algo raro'

Com duas assistências de Samuel Lino, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite deste domingo (12), em jogo válido pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a atuação do jovem chamou atenção de torcedores.

continua após a publicidade

Desde que foi contratado pelo Flamengo, Samuel Lino vive de altos e baixos. Com Filipe Luís, depois de um grande começo, o ponta-esquerda entrou em uma maré de más atuações e não conseguiu se firmar. Pelo valor, a cobrança em cima do jovem é grande, e a temporada 2026 parece ter vindo como uma forma de responder aos questionamentos.

➡️Estêvão vira assunto na Europa após derrota do Chelsea: 'Claramente'

Contra o Fluminense, Samuel Lino deu mais duas assistências para Pedro e chegou a marca de 10 participações em gol no ano. A boa atuação enlouqueceu torcedores rubro-negros nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Veja comentários sobre Samuel Lino após vitória do Flamengo

Como foi a vitória do Rubro-Negro

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino, do Flamengo, próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, com mais um passe de Samuel Lino, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

continua após a publicidade

O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Samuel Lino no Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.