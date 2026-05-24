Quem substitui Arroyo? Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense
O Cruzeiro tenta entrar na parte de cima da tabela
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O Cruzeiro enfrentará a Chapecoense na tarde deste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Artur Jorge mais uma vez não poderá contar com Keny Arroyo, suspenso.
Contra o Boca Juniors, o treinador português escolheu Bruno Rodrigues. Porém, jogando pela direita, o atacante não teve u m bom desempenho.
Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Sinisterra, Kenji, Kaio Jorge.
Cruzeiro x Chapecoense
Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Prime Vídeo.
A Raposa começa neste domingo uma maratona de jogos importantes antes da pausa para a Copa do Mundo. O time comandado por Artur Jorge chega para o duelo invicto há cinco partidas. Porém, o treinador não poderá contar com Keny Arroyo, suspenso.
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Do outro lado, a Chapecoense tenta sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o time liderado por Fábio Matias venceu apenas um jogo e tem nove pontos. Os desfalques na equipe são os de Camilo (suspenso) e Bruno Matias, Rafael Thyere e Robert Santos, lesionados.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X CHAPECOENSE
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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