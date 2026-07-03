Perto do Cruzeiro, Gabriel Pec já superou Messi em estatística na MLS; conheça trajetória do atacante O jogador deve ser o segundo reforço do Cruzeiro na intertemporada

Gabriel Pec está próximo de se tornar o segundo reforço do Cruzeiro nesta intertemporada. Após um mês de negociações, a Raposa avançou pelo atacante e, segundo apuração do Lance!, o atleta desembarcará em Belo Horizonte no domingo (5).

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O atacante de 25 anos chega à Toca da Raposa II após período de destaque no Los Angeles Galaxy. Pela equipe norte-americana, marcou 43 gols em 101 jogos disputados. Por lá, foi campeão da MLS, principal liga dos Estados Unidos.

No ano em que conquistou a competição, em 2024, Gabriel Pec superou inclusive Messi. Naquela edição do torneio, o brasileiro teve 34 participações em gols (líder no quesito) contra 32 do argentino. Decisivo, o atacante anotou dois gols na semifinal contra o Minnesota.

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Pelo Los Angeles Galaxy, Gabriel Pec chegou a superar Messi em estatística (Foto: Reprodução Instagram)

Conheça a trajetória de Gabriel Pec, futuro reforço do Cruzeiro

Nascido em 11 de fevereiro de 2001, em Petrópolis-RJ, Gabriel ganhou o apelido de Pec ao chegar ao Vasco, ainda com oito anos. Na época, havia muitos jogadores com seu nome e o coordenador do futsal, que gostava da equipe da modalidade de sua cidade natal, o Petrópolis Esporte Clube (PEC). De tanto conversarem sobre o clube, Pec se tornou seu apelido.

Após colecionar títulos no salão, o então meio-campista fez a transição para o campo aos 10 anos. Destaque das categorias de base cruzmaltinas, somou conquistas no Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil no Sub-20.

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Em 2019, teve sua primeira oportunidade na equipe profissional, em 7 de setembro, contra o Bahia. Dois anos depois, marcou seu primeiro gol, em 20 de janeiro. Naquele ano, teve atuações decisivas na campanha que levou o Vasco de volta à Série A, com assistências contra Operário e Criciúma e originando o pênalti contra o Ituano.

Gabriel Pec dando entrevista coletiva (Daniel RAMALHO/VASCO)

No início de 2024, Gabriel Pec encerrou sua trajetória pela equipe carioca com 170 jogos disputados, 26 gols e 14 assistências.

Gabriel Pec no Los Angeles Galaxy

Anunciado pelo Los Angeles Galaxy, uma das equipes mais tradicionais dos Estados Unidos, Gabriel Pec foi selecionado para o MLS All-Stars já em sua primeira temporada. Naquele ano, foi campeão da MLS e considerado a melhor contratação, com 37 participações em gols.

Após um ano de 2025 com 15 participações em gols em 40 partidas, o atacante viveu seu melhor início de temporada na América do Norte, com 15 participações em gols em 20 jogos.

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