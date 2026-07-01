Enquete Lance!: torcida escolhe destaque do Cruzeiro no primeiro semestre O camisa 10 foi decisivo na Libertadores

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A Raposa já está focada na segunda parte de 2026, tendo decisões pela Copa do Brasil e pela Libertadores como principais objetivos. No primeiro semestre, para os torcedores celestes, o destaque do Cruzeiro foi Matheus Pereira.

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Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp. 77,74% dos cruzeirenses elegeram Matheus Pereira como grande destaque da equipe.

Até o momento, o camisa 10 marcou oito gols e deu cinco assistências em 33 partidas, sendo o vice-artilheiro do time em 2026, atrás apenas de Kaio Jorge.

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Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro no primeiro semestre, comemora gol em Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Nesta temporada, Matheus Pereira ainda foi o atleta mais utilizado tanto por Tite, quando por Artur Jorge.

Na segunda metade do primeiro semestre da temporada do Cruzeiro, Matheus Pereira assumiu o protagonismo do time de Artur Jorge. A estrela do meio-campista brilho principalmente na Libertadores. Ele está na terceira posição no ranking dos artilheiros da competição, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.

Pelo torneio, o camisa 10 marcou quatro gols e deu uma assistência, além de criar quatro grandes chances e ter média de dois passes decisivos por jogo.

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Números de Matheus Pereira com Tite no Cruzeiro

16 jogos (15 titular) 3 gols 2 assistências 1362 minutos jogados 272 minutos para participar de gol 3.0 passes decisivos por jogo 0.5 grandes chances criadas por jogo 85% acerto no passe 2.6 finalizações (0.9 no gol) por jogo 0.7 desarmes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 1.0 dribles certos (62% de acerto) por jogo Nota Sofascore 7.13

Números de Matheus Pereira com Artur Jorge no Cruzeiro

17 jogos (17 titular) 5 gols 3 assistências 1461 minutos jogados 183 minutos para participar de gol 3.1 passes decisivos por jogo 0.7 grandes chances criadas por jogo 83% acerto no passe 2.6 finalizações (1.1 no gol) por jogo 0.9 desarmes por jogo 3.2 bolas recuperadas por jogo 0.6 dribles certos (50% de acerto) por jogo Nota Sofascore 7.36

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