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Enquete Lance!: torcida escolhe destaque do Cruzeiro no primeiro semestre

O camisa 10 foi decisivo na Libertadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
01/07/2026 06:15
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Jogadores do Cruzeiro perfilados em jogo pela Libertadores
Elenco do Cruzeiro na Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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A Raposa já está focada na segunda parte de 2026, tendo decisões pela Copa do Brasil e pela Libertadores como principais objetivos. No primeiro semestre, para os torcedores celestes, o destaque do Cruzeiro foi Matheus Pereira.

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    • Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp. 77,74% dos cruzeirenses elegeram Matheus Pereira como grande destaque da equipe.

    Até o momento, o camisa 10 marcou oito gols e deu cinco assistências em 33 partidas, sendo o vice-artilheiro do time em 2026, atrás apenas de Kaio Jorge.

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    Matheus Pereira comemora gol em Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão
    Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro no primeiro semestre, comemora gol em Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

    Nesta temporada, Matheus Pereira ainda foi o atleta mais utilizado tanto por Tite, quando por Artur Jorge.

    Na segunda metade do primeiro semestre da temporada do Cruzeiro, Matheus Pereira assumiu o protagonismo do time de Artur Jorge. A estrela do meio-campista brilho principalmente na Libertadores. Ele está na terceira posição no ranking dos artilheiros da competição, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.

    Pelo torneio, o camisa 10 marcou quatro gols e deu uma assistência, além de criar quatro grandes chances e ter média de dois passes decisivos por jogo.

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    Números de Matheus Pereira com Tite no Cruzeiro

    1. 16 jogos (15 titular)
    2. 3 gols
    3. 2 assistências
    4. 1362 minutos jogados
    5. 272 minutos para participar de gol
    6. 3.0 passes decisivos por jogo
    7. 0.5 grandes chances criadas por jogo
    8. 85% acerto no passe
    9. 2.6 finalizações (0.9 no gol) por jogo
    10. 0.7 desarmes por jogo
    11. 2.3 bolas recuperadas por jogo
    12. 1.0 dribles certos (62% de acerto) por jogo
    13. Nota Sofascore 7.13

    Números de Matheus Pereira com Artur Jorge no Cruzeiro

    1. 17 jogos (17 titular)
    2. 5 gols
    3. 3 assistências
    4. 1461 minutos jogados
    5. 183 minutos para participar de gol
    6. 3.1 passes decisivos por jogo
    7. 0.7 grandes chances criadas por jogo
    8. 83% acerto no passe
    9. 2.6 finalizações (1.1 no gol) por jogo
    10. 0.9 desarmes por jogo
    11. 3.2 bolas recuperadas por jogo
    12. 0.6 dribles certos (50% de acerto) por jogo
    13. Nota Sofascore 7.36

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