Enquete Lance!: torcida escolhe destaque do Cruzeiro no primeiro semestre
O camisa 10 foi decisivo na Libertadores
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A Raposa já está focada na segunda parte de 2026, tendo decisões pela Copa do Brasil e pela Libertadores como principais objetivos. No primeiro semestre, para os torcedores celestes, o destaque do Cruzeiro foi Matheus Pereira.
Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp. 77,74% dos cruzeirenses elegeram Matheus Pereira como grande destaque da equipe.
Até o momento, o camisa 10 marcou oito gols e deu cinco assistências em 33 partidas, sendo o vice-artilheiro do time em 2026, atrás apenas de Kaio Jorge.
Nesta temporada, Matheus Pereira ainda foi o atleta mais utilizado tanto por Tite, quando por Artur Jorge.
Na segunda metade do primeiro semestre da temporada do Cruzeiro, Matheus Pereira assumiu o protagonismo do time de Artur Jorge. A estrela do meio-campista brilho principalmente na Libertadores. Ele está na terceira posição no ranking dos artilheiros da competição, atrás apenas de Alex Arce e Carlos González.
Pelo torneio, o camisa 10 marcou quatro gols e deu uma assistência, além de criar quatro grandes chances e ter média de dois passes decisivos por jogo.
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Números de Matheus Pereira com Tite no Cruzeiro
- 16 jogos (15 titular)
- 3 gols
- 2 assistências
- 1362 minutos jogados
- 272 minutos para participar de gol
- 3.0 passes decisivos por jogo
- 0.5 grandes chances criadas por jogo
- 85% acerto no passe
- 2.6 finalizações (0.9 no gol) por jogo
- 0.7 desarmes por jogo
- 2.3 bolas recuperadas por jogo
- 1.0 dribles certos (62% de acerto) por jogo
- Nota Sofascore 7.13
Números de Matheus Pereira com Artur Jorge no Cruzeiro
- 17 jogos (17 titular)
- 5 gols
- 3 assistências
- 1461 minutos jogados
- 183 minutos para participar de gol
- 3.1 passes decisivos por jogo
- 0.7 grandes chances criadas por jogo
- 83% acerto no passe
- 2.6 finalizações (1.1 no gol) por jogo
- 0.9 desarmes por jogo
- 3.2 bolas recuperadas por jogo
- 0.6 dribles certos (50% de acerto) por jogo
- Nota Sofascore 7.36
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