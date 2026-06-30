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Clube europeu insiste por Christian, do Cruzeiro

Os russos já fizeram outras investidas pelo camisa 88

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/06/2026 10:54
Atualizado há 1 minutos
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Christian se aquece ao lado de Lucas Silva
Christian se aquece ao lado de Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois da recusa do Cruzeiro à primeira oferta do Krasnodar, da Rússia, o clube europeu voltou a apresentar uma proposta por Christian.

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    • Segundo apurou a reportagem do Lance!, os clubes têm conversas em andamento, diferente da primeira investida.

    No início de junho, o Cruzeiro rejeitou prontamente a investida russa. A oferta sequer chegou ao atleta. O valor apresentado pela equipe, cerca de 7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36,2 milhões na cotação atual), não agradou à diretoria celeste.

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    Esta não é a primeira vez que o clube europeu demonstra interesse em Christian. A equipe russa acompanha o atleta desde o início de 2026.

    Titular da Raposa, Christian tem contrato até o fim de 2027. Atualmente, ele vive seu melhor momento de valorização no mercado, estimado em cerca de 12 milhões de euros na plataforma Transfermarkt.

    Christian em treinamento na Toca da Raposa 2
    Christian em treinamento na Toca da Raposa 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    A informação da nova oferta do Krasnodar por Christian foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!

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    Trajetória de Christian no Cruzeiro

    Contratado no início da temporada de 2025 por cerca de 4 milhões de euros, Christian se firmou como titular com o treinador Leonardo Jardim, sendo peça importante no time desde então. Sua característica de "coringa", atuando em praticamente todas as funções do meio-campo ou do ataque, exceto centroavante e volante, tornou-o fundamental na Toca da Raposa II.

    Com Artur Jorge, o atleta tem atuado como ponta pelos dois lados, mas recuando para participar do setor criativo. Nesta temporada, soma 33 partidas, com oito gols marcados e três assistências.

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    Confira estatísticas de Christian pelo Cruzeiro

    1. 80 jogos
    2. 13 gols
    3. 7 assistências

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