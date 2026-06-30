Clube europeu insiste por Christian, do Cruzeiro
Os russos já fizeram outras investidas pelo camisa 88
Depois da recusa do Cruzeiro à primeira oferta do Krasnodar, da Rússia, o clube europeu voltou a apresentar uma proposta por Christian.
Segundo apurou a reportagem do Lance!, os clubes têm conversas em andamento, diferente da primeira investida.
No início de junho, o Cruzeiro rejeitou prontamente a investida russa. A oferta sequer chegou ao atleta. O valor apresentado pela equipe, cerca de 7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36,2 milhões na cotação atual), não agradou à diretoria celeste.
Esta não é a primeira vez que o clube europeu demonstra interesse em Christian. A equipe russa acompanha o atleta desde o início de 2026.
Titular da Raposa, Christian tem contrato até o fim de 2027. Atualmente, ele vive seu melhor momento de valorização no mercado, estimado em cerca de 12 milhões de euros na plataforma Transfermarkt.
A informação da nova oferta do Krasnodar por Christian foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!
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Trajetória de Christian no Cruzeiro
Contratado no início da temporada de 2025 por cerca de 4 milhões de euros, Christian se firmou como titular com o treinador Leonardo Jardim, sendo peça importante no time desde então. Sua característica de "coringa", atuando em praticamente todas as funções do meio-campo ou do ataque, exceto centroavante e volante, tornou-o fundamental na Toca da Raposa II.
Com Artur Jorge, o atleta tem atuado como ponta pelos dois lados, mas recuando para participar do setor criativo. Nesta temporada, soma 33 partidas, com oito gols marcados e três assistências.
Confira estatísticas de Christian pelo Cruzeiro
- 80 jogos
- 13 gols
- 7 assistências
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