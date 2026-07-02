Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como Kaiki estava na mira dos italianos desde o fim de 2025

Depois de uma longa negociação, o Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (2) a transferência de Kaiki para o Como, da Itália. O jogador foi negociado por cerca de 14 milhões de euros (cerca de R$ 82,6 milhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

Destaque da Raposa, o lateral-esquerdo já despertava interesse do clube europeu desde o fim do ano passado. No início desta temporada, porém, o Cabuloso conseguiu manter o atleta.

Em publicação nas redes sociais, o clube agradeceu ao jogador pelos anos de serviços prestados e desejou sucesso no novo desafio no futebol europeu. Confira:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sem o jogador, o Cruzeiro se movimentou no mercado e contratou o argentino Gabriel Rojas. Os mineiros investiram cerca de 6 milhões pelo atleta (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época).

Kaiki Bruno pelo Cruzeiro

129 jogos (106 titular) 2 gols 10 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 0.8 finalizações por jogo 23% de acerto nos cruzamentos 1.1 interceptações por jogo 2.1 desarmes por jogo 50% de eficiência nos duelos 1.7 faltas por jogo

Kaiki nos corredores do Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Importância de Fàbregas para o Como tirar Kaiki do Crueiro

Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, atuou diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana era o maior interessado em Kaiki.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que o Como disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time terminou o Campeonato Italiano em quarto lugar, com 71 pontos, e garantiu vaga.

Em sua chegada à Itália, Kaiki exaltou o treinador Cesc Fàbregas, em 24 de junho, antes de assinar com o Como.

– Estou feliz por estar aqui, por fazer parte deste projeto do Como. Agora vou fazer meus exames médicos. Fàbregas é um craque, na minha opinião, e tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um enorme prazer – disse Kaiki em entrevista ao jornal La Provincia di Como.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.