Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como
Kaiki estava na mira dos italianos desde o fim de 2025
Depois de uma longa negociação, o Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (2) a transferência de Kaiki para o Como, da Itália. O jogador foi negociado por cerca de 14 milhões de euros (cerca de R$ 82,6 milhões, na cotação atual).
Destaque da Raposa, o lateral-esquerdo já despertava interesse do clube europeu desde o fim do ano passado. No início desta temporada, porém, o Cabuloso conseguiu manter o atleta.
Em publicação nas redes sociais, o clube agradeceu ao jogador pelos anos de serviços prestados e desejou sucesso no novo desafio no futebol europeu. Confira:
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Sem o jogador, o Cruzeiro se movimentou no mercado e contratou o argentino Gabriel Rojas. Os mineiros investiram cerca de 6 milhões pelo atleta (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época).
Kaiki Bruno pelo Cruzeiro
- 129 jogos (106 titular)
- 2 gols
- 10 assistências
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 24 grandes chances criadas
- 0.8 finalizações por jogo
- 23% de acerto nos cruzamentos
- 1.1 interceptações por jogo
- 2.1 desarmes por jogo
- 50% de eficiência nos duelos
- 1.7 faltas por jogo
Importância de Fàbregas para o Como tirar Kaiki do Crueiro
Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, atuou diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana era o maior interessado em Kaiki.
Vale ressaltar que o Como disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time terminou o Campeonato Italiano em quarto lugar, com 71 pontos, e garantiu vaga.
Em sua chegada à Itália, Kaiki exaltou o treinador Cesc Fàbregas, em 24 de junho, antes de assinar com o Como.
– Estou feliz por estar aqui, por fazer parte deste projeto do Como. Agora vou fazer meus exames médicos. Fàbregas é um craque, na minha opinião, e tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um enorme prazer – disse Kaiki em entrevista ao jornal La Provincia di Como.
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