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Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como

Kaiki estava na mira dos italianos desde o fim de 2025

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/07/2026 10:55
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Kaiki em treino na Toca da Raposa II (
Kaiki em treino na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de uma longa negociação, o Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (2) a transferência de Kaiki para o Como, da Itália. O jogador foi negociado por cerca de 14 milhões de euros (cerca de R$ 82,6 milhões, na cotação atual).

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    • Destaque da Raposa, o lateral-esquerdo já despertava interesse do clube europeu desde o fim do ano passado. No início desta temporada, porém, o Cabuloso conseguiu manter o atleta.

    Em publicação nas redes sociais, o clube agradeceu ao jogador pelos anos de serviços prestados e desejou sucesso no novo desafio no futebol europeu. Confira:

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    • Sem o jogador, o Cruzeiro se movimentou no mercado e contratou o argentino Gabriel Rojas. Os mineiros investiram cerca de 6 milhões pelo atleta (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época).

    Kaiki Bruno pelo Cruzeiro

    1. 129 jogos (106 titular)
    2. 2 gols
    3. 10 assistências
    4. 0.6 passes decisivos por jogo
    5. 24 grandes chances criadas
    6. 0.8 finalizações por jogo
    7. 23% de acerto nos cruzamentos
    8. 1.1 interceptações por jogo
    9. 2.1 desarmes por jogo
    10. 50% de eficiência nos duelos
    11. 1.7 faltas por jogo
    Kaiki nos corredores do Mineirão
    Kaiki nos corredores do Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Importância de Fàbregas para o Como tirar Kaiki do Crueiro

    Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, atuou diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana era o maior interessado em Kaiki.

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    Vale ressaltar que o Como disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time terminou o Campeonato Italiano em quarto lugar, com 71 pontos, e garantiu vaga.

    Em sua chegada à Itália, Kaiki exaltou o treinador Cesc Fàbregas, em 24 de junho, antes de assinar com o Como.

    – Estou feliz por estar aqui, por fazer parte deste projeto do Como. Agora vou fazer meus exames médicos. Fàbregas é um craque, na minha opinião, e tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um enorme prazer – disse Kaiki em entrevista ao jornal La Provincia di Como.

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    Equipe histórica do Cruzeiro de 1996, da esquerda para direita: Dida, Vitor, Gelson Baresi, Célio Lúcio, Fabinho e Nonato. Embaixo: Marcelo Ramos, Palhinha, Cleisson, Ricardinho e Roberto Gaúcho

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